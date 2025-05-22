  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. İzmir YMMO Başkanı Zengin: “Yapıcı ilişkiler hizmetlerde yüzde 30 artış getirdi”
Takip Et

İzmir YMMO Başkanı Zengin: “Yapıcı ilişkiler hizmetlerde yüzde 30 artış getirdi”

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin, son üç yılda tam tasdik hizmeti alan firma sayısının yüzde 30 arttığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir YMMO Başkanı Zengin: “Yapıcı ilişkiler hizmetlerde yüzde 30 artış getirdi”
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

 

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, 3 yıllık faaliyet dönemini değerlendirdi. Yeminli mali müşavirlerden firmaların aldığı tam tasdik hizmeti sayısında son 3 yılda yüzde 30 bir artış gerçekleştiğine işaret eden Zengin, bu artış trendinin devam etmesi için oda olarak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

 

Yapıcı ilişkiler hizmet alan firma sayısını artırdı

İzmir ve çevre illerde tam tasdik hizmeti alan firma sayısının son 3 yılda 2 bin 700’den 3 bin 600’e yükseldiğini ifade eden Zengin, bu artışta YMM Odalarının iş dünyası ve Gelir İdaresi ile kurdukları yapıcı ilişkinin büyük rol oynadığını kaydetti. Kurallara uyumun en yüksek olduğu illerin başında İzmir’in geldiğine işaret eden Zengin “Verginin tahakkuk ve tahsilatında İzmirli mükellef ve İzmir Defterdarlığı oldukça başarılı. Tahakkuk eden vergilerin yüzde 94’ü tahsil edilmekte. Bu oran Türkiye’de en yüksek vergi tahsilatının İzmir’de olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

 

Tam tasdik hizmeti alan işletmelerin bu hizmeti almaktan vazgeçmediğini ve süreklilik oluştuğuna dikkat çeken Zengin, bu sayede vergi mükellefinin risklerden korunurken vergi avantajlarından daha doğru şekilde yararlandığın söyledi.

 

 “YMM’ler denetimde etkin rol almalı”

Türkiye’de yaklaşık 5 bin Yeminli Mali Müşavir bulunduğunu, bunların 2 bin 900’ünün aktif olarak görev yaptığını hatırlatan Zengin, “Meslektaşlarımız bilgi birikimi, deneyimi ve donanımı yüksek düzeydeki uzmanlardır. Buna rağmen Maliye bakanlığı ve iş dünyası mesleğimizden yeterli ölçüde yararlanmıyor. YMM’ler yalnızca özel sektörün değil, kamunun da vergi süreçlerinin en büyük güvencelerinden biri. Vergi mevzuatımız her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor. İndirimli kurumlar vergisi, bazı indirim ve istisnalar, küresel vergi işlemleri ve güncel bir konu olan enflasyon düzeltmesi gibi teknik işlemlerde yaşanan karmaşalar gösteriyor ki, YMM’lerin sürece daha fazla dahil olması gerekiyor” dedi.

Şehirler
TTB Başkanı Mustafa Teke: “Gıdada dışa bağımlı olmamak için üretim desteklenmeli”
“Gıdada dışa bağımlı olmamak için üretim desteklenmeli”
AHBİB’in Kuveyt’e ihracatı yüzde 4 bin 118 oranında arttı
AHBİB’in Kuveyt’e ihracatı yüzde 4 bin 118 oranında arttı
Koluman, 60’ıncı yıl kutlamalarını Zeugma’dan başlattı
Koluman, 60’ıncı yıl kutlamalarını Zeugma’dan başlattı
Makine Metal Sektör Toplantısı GSO'da gerçekleştirildi
Makine Metal Sektör Toplantısı GSO'da gerçekleştirildi
Ünlüce "5000 yıllık ekmeği halkımızla buluşturduğumuz için mutluyuz"
5000 yıllık Küllüoba ekmeği yeniden üretildi
KBSD Başkanı Hoplamaz: Kazan patlamaları eğitim ve denetimle önlenebilir
KBSD Başkanı Hoplamaz: Kazan patlamaları eğitim ve denetimle önlenebilir