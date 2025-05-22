İzmir YMMO Başkanı Zengin: “Yapıcı ilişkiler hizmetlerde yüzde 30 artış getirdi”

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, 3 yıllık faaliyet dönemini değerlendirdi. Yeminli mali müşavirlerden firmaların aldığı tam tasdik hizmeti sayısında son 3 yılda yüzde 30 bir artış gerçekleştiğine işaret eden Zengin, bu artış trendinin devam etmesi için oda olarak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Yapıcı ilişkiler hizmet alan firma sayısını artırdı

İzmir ve çevre illerde tam tasdik hizmeti alan firma sayısının son 3 yılda 2 bin 700’den 3 bin 600’e yükseldiğini ifade eden Zengin, bu artışta YMM Odalarının iş dünyası ve Gelir İdaresi ile kurdukları yapıcı ilişkinin büyük rol oynadığını kaydetti. Kurallara uyumun en yüksek olduğu illerin başında İzmir’in geldiğine işaret eden Zengin “Verginin tahakkuk ve tahsilatında İzmirli mükellef ve İzmir Defterdarlığı oldukça başarılı. Tahakkuk eden vergilerin yüzde 94’ü tahsil edilmekte. Bu oran Türkiye’de en yüksek vergi tahsilatının İzmir’de olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Tam tasdik hizmeti alan işletmelerin bu hizmeti almaktan vazgeçmediğini ve süreklilik oluştuğuna dikkat çeken Zengin, bu sayede vergi mükellefinin risklerden korunurken vergi avantajlarından daha doğru şekilde yararlandığın söyledi.

“YMM’ler denetimde etkin rol almalı”

Türkiye’de yaklaşık 5 bin Yeminli Mali Müşavir bulunduğunu, bunların 2 bin 900’ünün aktif olarak görev yaptığını hatırlatan Zengin, “Meslektaşlarımız bilgi birikimi, deneyimi ve donanımı yüksek düzeydeki uzmanlardır. Buna rağmen Maliye bakanlığı ve iş dünyası mesleğimizden yeterli ölçüde yararlanmıyor. YMM’ler yalnızca özel sektörün değil, kamunun da vergi süreçlerinin en büyük güvencelerinden biri. Vergi mevzuatımız her geçen gün daha da karmaşık hale geliyor. İndirimli kurumlar vergisi, bazı indirim ve istisnalar, küresel vergi işlemleri ve güncel bir konu olan enflasyon düzeltmesi gibi teknik işlemlerde yaşanan karmaşalar gösteriyor ki, YMM’lerin sürece daha fazla dahil olması gerekiyor” dedi.