İzmir YMMO, vergi eğitim merkezi kuruyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, vergi idaresinin ve iş dünyasının yeminli mali müşavirlerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Zengin, sektördeki nitelikli personel sıkıntısına dikkat çekerek, hem oda üyelerinin meslekteki bilgi düzeyini artırmak hem de orta ve büyük ölçekli işletmelere nitelikli personel yetiştirmek üzere vergi eğitim merkezi kuracaklarını dile getirdi.

Oda binasını yenilemek üzere yola çıktıklarını ifade eden Zengin, “Yeni binamızın iki yıl sonra faaliyete geçmesini öngörüyoruz. Burada, bir katı tamamen konferans ve eğitim salonlarına ayırarak bünyemizde bir vergi eğitim merkezi kuracağız. Vergi eğitim merkezleri devlet bünyesinde var ancak oda olarak biz de katkı sağlamak istiyoruz. Böylece, meslektaşlarımızın yetkinliğini artırmayı, bilgi düzeyini yükseltmeyi, uzmanlık alanlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra tüm meslek camiasına katkı sağlamayı, mesleki donanımı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hizmet kalitesini de artırmış olacağız. Sektörümüzde ciddi bir personel sorunu var. Şu anda orta ve büyük ölçekli işletmeler nitelikli muhasebe personeli bulamıyorlar. Orta ve büyük işletmelere her kademede muhasebe personeli yetiştirmek üzere eğitim programları açacağız” diye konuştu.

“Egeli şirketlerin tahkim merkezimizi sözleşmelerine koymasını hedefliyoruz”

Şeffaflık ve kapsayıcılık ilkelerine ek olarak yenilikçi olmayı önemsediklerini ve bu amaçla bir de tahkim merkezi kurduklarını dile getiren Zengin, “Tahkim merkezini, üyelerimizin müşterileriyle olan ihtilaflarını çözmek üzere kurduk. Önümüzdeki dönemde Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirketlerin de merkezimizden faydalanmasını istiyoruz. Şirketlerin, hakem olarak odamız bünyesinde bulunan tahkim merkezini ilerleyen zamanlarda sözleşmelerine koymalarını hedefliyoruz” dedi.

“İlk oda meclisini kurduk”

Oda faaliyetleri ile diğer meslek örgütleri ve STK’lara bir rol model olmak istediklerini belirten Zengin, “Yılda iki defa gerçekleştirdiğimiz serbest kürsü toplantılarımız meslektaşlarımız tarafından olumlu karşılanıyor. Odanın tüm faaliyetlerini ve hesaplarını genel kurul toplantılarında olduğu gibi üyelerimize açıklıyoruz. Katılımcılığı artırmak için bir de oda meclisi kurduk. Böylece oda meclisinin, üyelerimiz arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik önerilerde bulunmasını amaçladık” dedi.