İzmir YMMO’dan emlak vergisi için uyarı: “Vergideki fahiş artışlar kiraları yükseltir”

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO), 2026 yılından itibaren geçerli olacak emlak vergisi metrekare birim değerleriyle ilgili uyarıda bulundu. Takdir komisyonları tarafından belirlenen yeni değerlerin özellikle dar gelirli mülk sahipleri açısından ciddi mağduriyet yaratacağını ifade eden İzmir YMMO Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, emlak vergisindeki fahiş artışların kiraları yükselteceğini, vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

87 Seri No’lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile Resmi Gazete’de yayımlanan yeni birim değerlerin, emlak vergilerinin hesaplanmasında esas alınacağını hatırlatılan Zengin, söz konusu artışların birçok vatandaş için fahiş nitelikte olduğunu belirtti.

Söz konusu değerlere itiraz etmek isteyen vatandaşların 7 Eylül 2025’e kadar vergi mahkemelerine başvuru hakkı bulunduğunu da belirten Zengin, aynı sokak ya da binada tek bir kişinin dava açmasının emsal oluşturabileceğini, ancak kitlesel başvuruların vergi mahkemelerinde tıkanmaya yol açabileceğini de vurgulandı.

“Tapu harcı ve emlak vergisi birbirinden ayrılmalı”

İzmir YMMO olarak, emlak vergisinin matrahı ile tapu harcına esas değerlerin birbirinden ayrılması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Zengin, “Tapu Harcına Esas Değer ile Gayrimenkul alım-satımında devlete ödenen harç için piyasa değerine dayalı rayiç bedel esas alınırsa, bu uygulama ile devletin vergi kaybı önlenir. Emlak Vergisine Esas Değer ile yıllık olarak ödenen emlak vergisi ise daha sosyal ve ekonomik gerçekleri gözeten bir değer üzerinden hesaplanmalıdır. Emlak vergisinde emekliler ve geliri olmayanlara yönelik istisnalar dışında özellikle tek konutu olan ve burada ikamet eden ve benzeri durumdaki mülk sahiplerine özel indirim yapılmalı. Aksi durumda mevcut vergi değerlerine emlak vergisi uygulanması halinde kira fiyatlarında artış da gündeme gelir” diye konuştu.

“Adil ve sürdürülebilir bir vergi sistemi hayata geçirilmeli”

Mevcut haliyle uygulanacak sistemin yüzbinlerce vatandaş açısından hukuki sorunlara ve ekonomik zorluklara yol açacağını belirten Zengin, “Vatandaşlar, muhtarlıklar ve belediyelerden yeni emlak vergi oranlarını öğrenebilir. Vatandaşı mahkeme kapılarına yönlendirmek yerine, adil ve sürdürülebilir bir vergi sisteminin acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda yetkilileri, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çözüm üretmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.