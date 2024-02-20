'İzmir’de arsa, proje ve rekabet yok, konutta fiyatlar normalleşmiyor'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, Türkiye'deki genel ekonomik konjonktürün yanı sıra, İzmir'deki arsa bulamama sıkıntısı ve maliyetlerden dolayı inşaat projeleri yapılmadığını, fiyatların normal seyrine dönmesinin uzak göründüğünü söyledi.

Türkiye genelinde ise konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 adet ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. İzmir’in payı 4 bin 131 konut satışı ile yüzde 5,1 oldu. Müteahhitlerin yüzde 95'inin şu anda proje yapmadığını söyleyen İslam Yıldırım, "Derneğimizde ve federasyon üyelerimiz arasında şu anda proje yapan müteahhit sayısı çok az. Arsa fiyatlarının yüksek olması, inşaat projesi yapılabilecek arsa bulunamaması, inşaat maliyetlerinin çok yüksek olması gibi nedenlerle lokomotif sektörlerimizden inşaat zincirleme olarak kötü gidiyor. Üretim artsa oluşan rekabet ortamıyla beraber fiyatlar da normal seyrine dönebilir" diye konuştu.

İkinci el konut satışlarının payı yüzde 74

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azalarak bin 59 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 25,6 oldu. İzmir’de ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 azalarak 3 bin 72 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 74,4 oldu. İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,4 azalarak 333 oldu. Ocak ayında satışı yapılan konutların yüzde 8,1’i ipotekli satış olarak gerçekleşti.

İzmir'in en kalabalık ilçesi Buca'ya rağbet fazla

İzmir'de 2024 yılı Ocak ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. Buca’da 2+1 ve 1+1 konutların daha fazla bulunması ve fiyatlarının uygun olması nedeniyle Buca’ya ilginin arttığını söyleyen Yıldırım, "Bayraklı’da genelde lüks konut projeleri var. Buca'da ise 1.5 milyon TL'ye daire bulmak mümkün. İnsanlar pahalı konuta yatırım yapmaktan imtina ediyorlar. Faizlerin yükselmesiyle birlikte konuta yatırım azaldı" dedi.

En az satış, lüks konut bölgesi Bayraklı'da

Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca’da 531 konut satılırken Buca’yı 407 konut satışı ile Karşıyaka, 363 konut satışı ile Torbalı, 339 konut satışı ile Menemen, 268 konut satışı ile Konak, 250 konut satışı ile Karabağlar, 236 konut satışı ile Bornova, 212 konut satışı ile Çiğli, 167 konut satışı ile Seferihisar ve 162 konut satışı ile Bayraklı takip etti.