İzmir’de Çiğli Tramvayı hizmete girdi

Çiğli EVKA-5 Kavşağı'nın bulunduğu alanda yapılan açılış töreninde 5 yıl önce İzmir’i demir ağlarla örmeyi vaadettiklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bize inanmayanlar oldu. Birileri, bunlar hayal satıyor, bundan öncekiler yapamadı. Bunlar da yapamaz dediler. Yaptık. ‘Bunlar parayı bulamaz’ dediler, bulduk. İzmir'de Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı bir metro yatırım yok. Sadece 5 yıllık görev sürem boyunca İzmir’de 1 milyar 235 milyon euroluk raylı sistem yatırımı yapıyoruz, yani bugünkü rayiçle yaklaşık 41 milyar lira. Üstelik tüm bunları sadece İzmir’de bizim belediyemiz başarmadı. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, İstanbul’da, Ankara’da, Eskişehir’de ve tüm belediyelerimizde bir yerel yönetim destanı yazdı” dedi.

183 milyon Euro'ya maloldu

Çiğli Tramvayı’nın 183 milyon Euro'ya malolduğuna dikkat çeken Soyer, “Tramvayın inşaatını kendi dönemimizde başlatmıştık, yine kendi dönemimizde tamamladık. Narlıdere Metrosu’nu bir önceki dönemden yüzde 12 düzeyinde devralmıştık, yüzde 100’ünü bitirdik. Bir kaç hafta sonra 287 milyon euroluk yatırımla Narlıdere Metrosu’nu açarak cumhuriyetimizin 100’üncü yılına armağan etmek üzere yine birlikte olacağız. O metro Buca’ya gelecek dedik. Getiriyoruz. 9 Ocak’ta Buca’da, “dev köstebek” denilen tünel sondaj makinelerini toprağın altına indirdik. İzmir tarihinin en büyük raylı sistem projesi olan Buca Metrosu’nun yapımını 765 milyon Euro'luk bir yatırımla, son sürat devam ettiriyoruz. Bu dev raylı sistem yatırımımızın her bir katresinde, her metresinde, her adımında sarayın değil, halkın alın teri var” diye konuştu.

Çiğli Tramvayı’nın toplamda 14 duraktan ve 12 kilometreden oluştuğunu anlatan Soyer, “Karşıyaka’daki mevcut tramvay hattıyla bağladığımız Çiğli Tramvayı ile günde 100 bin İzmirliyi güvenle seyahat ettireceğiz. 19 Şubat’a kadar devam edecek olan deneme seferleri, tüm yolcularımıza ücretsiz hizmet verecek. İzmir’in en yeni raylı sistem hattı, Çiğli Tramvayımız, 4.5 milyon İzmirliye hayırlı uğurlu olsun” dedi.