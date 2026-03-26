İzmir'de Deneyimden Geleceğe paneli yoğun katılım ile gerçekleşti

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, SteelRadar iş birliğiyle sosyal sorumluluk inisiyatifi kapsamında hayata geçirdiği ‘Deneyimden Geleceğe’ etkinlik serisinin ilkini EİB Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Çelik sektörünün deneyim birikimini genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen etkinlikte; SteelRadar Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, Karabük Demir Çelik (KARDEMİR) Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ⁠Tuğrul İmer, Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan gibi sektörün önde gelen isimlerini bir araya geldi.



Açılış konuşmasını yapan SteelRadar Yönetim Kurulu Başkanı Cem Öztüre, Türkiye’nin demir-çelik sektöründe Avrupa'da birinci dünyada yedinci sırada yer aldığını vurguladı. Öztürk, “Ege İhracatçı Birlikleri ile beraber Çelik Dış Ticaret Derneği'mizin desteğiyle SteelRadar olarak bu paneli düzenlemekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ne mutlu ki üniversitelerimizde okuyan değerli gençlerimiz, sanayicilerimiz bu panele ciddi destek ve katkı verdiler. Biz de mutluyuz. Değerli öğrencilerimiz bu salonda sanayicilerimizle ve öğretim üyelerimizle hep beraber olacaklar, karşılıklı sohbet fırsatı bulacağız. Türk demir çelik sanayinin durumunu biliyoruz. Şu anda dünyada yedinci sırada yer alıyor. Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyoruz. Bu koltuklara sizler geçeceksiniz, yabancılar değil, sizler devam ettireceksiniz” diye konuştu.



Demir ve çelik metaller sektörünün ülkemizin üretim gücünü ve ihracat kapasitesini doğrudan yansıtan en önemli alanlardan biri olduğunu belirten Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan ise, “Bu güçlü yapının en önemli merkezlerinden birisi hiç şüphesiz bizim bölgemiz. Ege bölgemizde liman altyapısı, sanayi birikimi, lojistik avantajları ve nitelikli insan kaynağı ile hem üretim hem ticaret açısından sektörümüzün en önemli buluşma noktalarından bir tanesidir. Ege Demir ve Demir Dışı İhracatçıları Birliği olarak 2025 yılında gerçekleştirmiş olduğumuz 2 milyar 591 milyon dolarlık ihracatla sektörümüze ve ülkemize önemli katkılar sağlamaktayız. Geniş ürün yelpazemiz, farklı pazarlara erişim kabiliyetimizle küresel pazarlarda etkinliğimizi her geçen gün artırmaktayız. Türkiye dünyada çok önemli çelik üreticisi ve ihracatçısı konumundadır" şeklinde konuştu.



“Türkiye'de 1980'li yıllardan sonra gelişen çelik sektörümüz ile beraber bu sektörde dünyanın ikinci büyük ihracatçısıyız" diyerek sözlerine devam eden Ertan, "Burada ağırlığımız her geçen gün artmaktadır ama bunu idame ettirmekte ve korumakta bir o kadar önemlidir. Sektörümüzün sürdürülebilir başarısında bilgi birikiminin, deneyimin kuşaktan kuşağa aktarılması büyük önem taşımaktadır. Bugün burada düzenlediğimiz bu etkinlik tam bu da bu ihtiyaca cevap veren çok kıymetli bir buluşma. Bu düşüncelerle etkinliğimizin verimli geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.