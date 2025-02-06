İzmir’de depremler yüzünden kriz masası kuruldu

İZMİR / EKONOMİ

Ege Denizi’nde üst üste yaşanan depremlerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, acil eylem planı toplantısı düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve Murat Bakan’ın yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla yapılan toplantıda, risklere karşı atılacak adımlar değerlendirildi.

“Bir tsunami uyarı sistemi kurmaya karar verdik”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Ege Denizi'nde yaşanan depremlerin halkı haklı olarak tedirgin ettiğini belirterek “İzmir'de Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’mızın koordinasyonunda bir kriz masası oluşturduk. Süreci yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki fay hatlarında bir hareketlenme olup olmadığını yakından takip ediyoruz. Bir tsunami uyarı sistemi kurmaya karar verdik. Bir risk oluşması durumunda insanlarımızı uyaracak bir tutumumuzun olması gerekiyor. İzmir ve çevre iller için herhangi bir noktada sorun olduğu zaman, yardım konusunda hazır şekilde organizasyon içerisinde olacağız. Belediyeler olarak iş birliği içerisinde çalışacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 5 büyük kentin yaptığı ve yapacağı çalışmaları anlattı. CHP’li belediyelerin acil eylem planının hazırlandığını vurgulayan Zeybek, “Bu karar ile belediye başkanlıklarının çağrısına gerek olmadan doğrudan itfaiye dairesi başkanlarımız, afet dairesi başkanlarımız, kentsel dönüşüm dairesi başkanlarımız, su ve kanalizasyon idaresi daire başkanlarımız Ege Bölgesi'ndeki alanlarda sorun çıkması halinde nasıl eşgüdüm halinde çalışacak belirlemiş bulunuyoruz. 24 saat esasına göre belediyelerin ilgili birimleri teyakkuz halinde olacak. 5 büyük şehrimiz acil eylem planını yarın itibari ile hazır edecekler. Ege Bölgesi’nde olası problem halinde alınacak önlemler konusunda, belediyelerimizin acil eylem planlarının hazır olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

İzmir ve civarında tsunami konusunda erken uyarı sisteminin bulunmadığını açıklayan Zeybek, “Bazı şehirlerde erken uyarı sistemi var ama bunun Ege kıyılarındaki bütün büyükşehir belediyesi sınırlarında hayata geçmesi konusunda çağrı yapıyoruz” diye konuştu.