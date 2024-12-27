İzmir’de Güneş Açar programıyla 100 genç istihdama katılacak

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın seçim öncesi söz verdiği genç işsizliğine çözüm üretecek çalışmalardan olan Güneş Açar programını Bilim Virüsü Platformu iş birliğiyle başlatıyor. İstihdamda yer almayan ve İzmir’de ikamet eden 22-28 yaş aralığındaki 100 lisans mezununa iş yaşamının kapılarının açılacağını belirten Tugay, “İstiyoruz ki hiçbir gencimiz umudunu kaybetmesin. Biz onların önlerindeki çıkış yolunu aydınlatmak için varız. Potansiyellerini fark edip, kendilerini geliştirebilecekleri bir öğrenme programı sonunda gençlerimizi iş dünyası ile bir araya getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İzmir, Türkiye’ye ilham verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bilim Virüsü’nün deneyim ve uzmanlıklarını bir araya getiren ortaklıkla kentin geleceğine değer katılması amaçlanıyor. İzmir’de başlayacak uygulamanın Türkiye’ye ilham vermesi bekleniyor. “Güneş Açar” programı, gençlerin potansiyellerini açığa çıkararak kariyer yolculuklarında fark yaratmayı hedefliyor.

İstihdamda yer almayan ve İzmir’de ikamet eden 22-28 yaş aralığındaki 100 lisans mezununa iş yaşamının kapılarının açılacağı program kapsamında gerçekleştirilecek araştırmalar ve analizler, kamuoyu ve ilgili paydaşlarla paylaşılacak. Gençlerin istihdama katılımı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanacak. Katılımcılara zengin bir gelişim deneyimi sunacak program, gençlerin profesyonel gelişimlerini destekleyecek. İş dünyasının temel yetkinliklerini güçlendirecek kapsamlı eğitimler, en güncel teknolojilerle desteklenen mülakat simülasyonları, sektörün önde gelen liderleriyle ilham verici buluşmalar ve kişiselleştirilmiş mentorluk desteği gibi değer yaratan faaliyetler hayata geçirilecek.