İzmir’de kira artışı yavaşladı, ancak seviye yüksek kaldı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Kiralık konut piyasasında artış hızının yavaşladığına işaret eden veriler, kasım ayında da dikkat çekti. Cari kira artışlarının aylık enflasyonun altında kalmasıyla birlikte reel kira fiyatları ülke genelinde gerilerken, büyükşehirler arasında ayrışma sürdü.

BETAM ve sahibinden.com verilerine göre, kasım ayında yıllık kira artış oranı ülke genelinde yüzde 28,3 olarak gerçekleşirken, İstanbul’da yüzde 35,6, Ankara’da yüzde 35,9, İzmir’de ise yüzde 25,8 oldu. Aynı dönemde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı İzmir’de 277,8 TL seviyesinde ölçülürken, bu rakam İstanbul’da 339 TL, Ankara’da 240,9 TL, ülke genelinde ise 240,5 TL olarak hesaplandı. Ekim ayına kıyasla kiralık konut talep göstergesi yüzde 10,8 gerilerken, ilanların yayında kalma süresinin uzaması kira piyasasında yavaşlama eğiliminin güçlendiğine işaret etti.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, kentte kira fiyatlarındaki yükselişin temel nedeninin yeni konut üretimindeki durma noktasına gelen süreç olduğunu söyledi. Güleroğlu, yüksek konut kredi faizleri, düşük finansman limitleri ve müteahhitlerin satışta yaşadığı zorlukların yeni projeleri engellediğini belirterek, “İzmir göç alan bir kent. Buna karşın konut üretimi yeterli değil. Arz, talebi karşılayamayınca fiyatlar normalin çok üzerine çıkıyor. İzmir depreminden sonra da yeni konut neredeyse yapılmadı denebilir. Bayraklı ve Bornova’da imar ve ruhsat süreçlerinde yaşanan belirsizlikler inşaatları geciktirdi. Geçmişte 400 bin liraya anlaşılmış bir daire bugün milyonlu rakamlara çıktı. Yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılamaması, mevcut konut stokunu daha da daralttı” diye konuştu.

“Karşıyaka tarafında kiralar daha da yüksek”

Kira artışlarının kent genelinde hissedildiğini ancak bazı bölgelerde daha belirgin hale geldiğini belirten Güleroğlu, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Urla gibi bölgelerde fiyatların daha yüksek seyrettiğini söyledi. Çözüm için konut yapılabilecek yeni arsa alanlarının üretilmesi gerektiğini vurgulayan Güleroğlu, “İzmir’de en büyük sorun arsa yetersizliği. Aynı daire Van’da da İzmir’de de benzer maliyetle yapılıyor ama arsa bedelleri fiyatları yukarı çekiyor. Bu sorun çözülmezse, mevcut kiracılar ile yeni kiraya verilen evler arasındaki fiyat uçurumu daha da büyüyecek” dedi.

“2026’da da durum çok değişmeyecek”

Güleroğlu, 2026 yılına ilişkin beklentilerin de kira piyasası açısından riskler barındırdığına işaret ederek, mevcut eğilimin sürmesi halinde fiyat baskısının devam edeceğini söyledi. Güleroğlu, “Aynı binada 20 bin liraya oturan bir kiracı varken, 2026’da boşalan bir dairenin 40 bin liraya kiraya verilmesi ciddi bir uçurum oluşturuyor. Bu fark, hem piyasada hem de toplumda huzursuzluk yaratıyor. Konut arzı artırılmadığı sürece, 2026’da da kira fiyatlarında düşüşten söz etmek zor” dedi.

Ferhat Özmen: “İzmir üniversite kenti”

İzmir’deki kira artış sebebinin arz ve talep dengesizliği olduğunu ifade eden İzmir Müteahhitteler Derneği Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Ferhat Özmen, “Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde çok konut üretilmedi. Kiralık ev sayısı az olunca kiralar doğal olarak artıyor. İzmir çok göç alan bir şehir. Aynı zamanda İzmir bir üniversite şehri çok fazla da öğrenci olduğu için bu haldeyiz. Kiralanacak ev sayısı az bu yüzden bu da kiraların bu şekilde artmasına sebep oluyor” diye konuştu.