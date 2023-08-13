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İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Aliağa'da makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerle yangına müdahale edilmeye başlandı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.