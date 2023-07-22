İzmir'de polyester fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekeli Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir polyester fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra itfaiye köpük kulesi, endüstriyel araçlar ile 26 ve 35 tonluk su tankerleri sevk edildi. Fabrikaya ulaşarak yangına müdahale eden ekipler, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını önledi. Ekiplerin, yangın çıkan fabrikadaki alevlerin kontrol altına alınıp söndürülmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.