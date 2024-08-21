İzmir’deki uzay kampına Çinli öğrenciler katıldı

İZMİR / EKONOMİ

Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü R. Tolga Yıldırım, uluslararası program olan Galaktik Yaz Kampı’nın, gençlere bilimsel bilgi kazandırmanın yanı sıra, katılımcılara farklı kültürlerden gelen akranlarıyla kalıcı dostluklar kurma fırsatı sunduğunu belirtti. Yıldırım, "Uzay Kampı Türkiye, dünya genelinden gelen öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmeleri için benzersiz bir platform sunarken, kültürel farkındalığı artırarak, kalıcı dostlukların kurulmasına da imkân sağlıyor" dedi.

Yıldırım, Çin’li ekibin katılımının, Uzay Kampı Türkiye adına 30 Mayıs 2024’te Xianyang şehrinde düzenlenen İkinci Çin-Türkiye Sivil Dostluk ve İş Birliği Diyaloğu etkinliğinde gerçekleştirdikleri temaslar sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Çinli gruba liderlik eden Şaanşi Eyaleti Halkının Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği üyesi Peng Su de, Uzay Kampı Türkiye programına katılımın sadece iki ülke arasındaki bağları güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda geleceğin uzay havacılığı yeteneklerinin yetiştirilmesine katkı sağladığını vurguladı. Su, "Uzay Kampı Türkiye ile olan iş birliğimizi derinleştirerek, genç Çinli bilim insanlarının gelişimine katkı sağlayacak bir uzay havacılığı eğitim merkezi kurmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.