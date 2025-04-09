İzmir’e dijital göçebe köyü kurulması önerisi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir iş dünyası, dünya genelinde sayıları 40 milyonu aşan dijital göçebeleri kente çekmek için yola çıkarken, bu kapsamda öne çıkan önerilerden birisi de dijital göçebe köyü kurulması oldu.

Teknoloji sayesinde uzaktan çalışma olanağına sahip, istedikleri yerden çalışarak hayatlarını sürdürebilen, Tayland’dan Portekiz’e, Arjantin’den Endonezya’ya kadar pek çok ülkenin ekonomisine ciddi katkılar sunan dijital göçebelerin rotalarına İzmir’in de eklenmesi için atılması gereken adımlar kentin Turizmde Yeni Çağ: Dijital Göçebelik Bilgilendirme Toplantısı’nda görüşüldü. Teknoloji ve pandeminin iş yapma biçimlerini kökünden değiştirdiğini belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, “İzmir, kültürel ve tarihi zenginlikleri, yaşam kalitesi ve geniş sosyal olanakları ile dijital göçebeler için yeni bir merkez olabilir” dedi.

Pandemi bittikten sonra pek çok büyük markanın, büyük ofislerden, plazalardan çıkıp, kafe, sahil ve keyifli ortak çalışma alanlarında faaliyet göstermeye başladığını dile getiren Özkardeş, “Evden çalışma sürecinde, çalışanların bir kısmı iklim olarak daha elverişli ülkelere gitmeyi tercih etti. Böylece, ‘dijital göçebelik’ konsepti küresel ölçekte hızla yaygınlaştı” diye konuştu.

Türkiye’de dijital göçebelik hareketinin, 2024 yılında uygulanmaya başlanan Dijital Göçebelik Vizesi ile hızla büyüdüğüne dikkat çeken Özkardeş, “Özellikle İstanbul, Antalya, Bodrum gibi şehirler ön plana çıkarken, İzmir’in de potansiyeli oldukça dikkat çekiyor. Kentimizin, kültürel ve tarihi zenginlikleri, yaşam kalitesi ve geniş sosyal olanakları ile dijital göçebeler için yeni bir merkez olabileceği kanaatindeyiz. Bunun için ortak akıl ve kurumlar arası işbirliği ile hareket etmek önemli. Kentimizdeki tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanacak bir çalışma planının hedefimize hızla ulaşmamız konusunda bizlere kılavuz olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Dijital göçebelere özel festival düzenlenebilir"

Toplantı kapsamında İZTO Meclis Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer moderatörlüğünde “İzmir’in Dijital Göçebe Merkezi Olma Yolundaki Adımları” başlıklı oturum gerçekleştirildi. İZTO Meclis Üyeleri Adnan Bozbay ve Kıvanç Meriç, 48. Sigortacılık Grubu Meslek Komitesi Başkanı Zeynep Şebnem Korkut ile 43. Konaklama Grubu Meslek Komitesi Üyesi Gökçe

Kesikciler Buğday’ın yer aldığı panelde dijital göçebelik kavramı ve sektörlerle bağlantısı konuşuldu. Bu çerçevede sektör temsilcileri, konunun İzmir özelinde geliştirilebilmesi için önerilerde bulundu. Öne çıkan öneriler arasında, İzmir’de dijital göçebe köyü kurulması, dijital göçebelere özel festival düzenlenmesi, dijital göçebelerin profesyonel gelişimlerini desteklemek için proje odaklı çalışmalar yapmak, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemek, dijital göçebe olarak İzmir’i tercih eden kişilerin İzmir’de yerleşik üniversitelerle entegre çalışmalar yapması, dijital göçebelere özel bir kart oluşturulması ve bu kart ile hem ulaşım hem de kültür sanat faaliyetlerinden faydalanma imkanı sunulması, sosyal medya üzerinde İzmir’in tanıtımının yapılması, dijital göçebelerin ağırlıklı olarak etkileşimde bulundukları ve network imkanı sunan fuarlarda İzmir kentinin destinasyon tanıtımının yapılması yer aldı.