İzmir’in atıkları 350 milyon dolarlık yatırımla değere dönüşecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Aliağa’da 300 milyon dolar yatırımla kurulacak olan tesis ile atıklar ileri teknolojilerle işlenerek yeni ürünlere dönüştürülecek. Menderes’te yer alan biyogaz tesisi için ise 50 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştiren şirketin, İzmir’deki yatırım tutarı 350 milyon doları buldu.

Biotrend’in İzmir'de hayata geçirdiği yenilikçi projelere dikkat çeken Biotrend CEO’su Özgür Umut Eroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle plastik atıkların ekonomiye kazandırılması konusunda önemli adımlar atıyoruz. Honeywell işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk plastik ileri dönüşüm tesisi, yıllık 60 bin ton plastik atığı işleyerek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçirilmesi planlanan tesis sayesinde ekonomik ömrünü tamamlamış plastik atıklar, ileri teknolojilerle işlenerek yeni ürünlere dönüştürülecek ve böylece hem çevre korunacak hem de ekonomiye katkı sağlanacak” diye konuştu.

Biotrend ve Freepoint Eco-Systems arasında yapılan potansiyel ortaklığa değinen Eroğlu, “Bu ortaklık sayesinde atık plastikleri, yeni plastik üretiminde kullanılan hammadde olan piroliz yağına dönüştürerek döngüsel ekonomiye önemli katkı sağlayacağız. Bu sayede, hem çevresel kirlilik azaltılacak hem de ekonomik değer yaratılacak. Biotrend olarak, bu iş birliğine endüstri uzmanlığı ve İzmir Aliağa'da kurulacak olan gelişmiş plastik ileri dönüşüm tesisi inşa etme ve işletme deneyimini getiriyoruz. Ortaklık, Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya'da yeni projeler geliştirerek yıllık 250 bin ton atık plastiği ileri dönüştürebilecek toplam bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Aliağa’daki tesis için 300 milyon dolarlık yatırım yapıldı. İlk etapta tesiste 240 kişi istihdam ettirmeyi hedefliyoruz. 40 kişisi Ar-Ge alanında çalışmalar yürütecek. Tesisin üretim hacmi arttıkça ve tesis büyüdükçe çalışan sayımızı artıracağız. Bu kapsamlı ileri dönüşüm çabası, plastik kirliliğinin azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Menderes’te yer alan biyogaz tesisi için de 50-55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. İzmir’de gerçekleştirdiğimiz yatırımların yanı sıra yapılacak olan yatırımların toplamı 350 milyon dolar tutarında” açıklamalarında bulundu.

“Yıllık 6 milyon ton karbon emisyonunu engelliyor”

Türkiye genelinde; biyogaz, biyokütle ve entegre atık yönetimi tesisleriyle faaliyet gösteren Biotrend, mekanik ayrıştırma, atık su arıtma, kompost üretimi gibi birçok farklı alanda yatırım yapıyor. 9 ilde toplam 17 tesisi bulunan şirket, 114,2 Mwe kurulu güce sahip ve yıllık 6 milyon ton karbon emisyonunu engelliyor. 2-2,5 milyon ton yıllık düzenli karbon sertifikası üretim kapasitesi bulunan Biotrend, 2022’nin son çeyreği ile 2023’ün son çeyreği arasındaki 12 aylık dönemde 7,3 milyon dolarlık karbon geliri elde etti.