İzmir’in tramvay filosu büyüyor: 22 araçlık ihale sonuçlandı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda raylı sistem ağını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Metro projelerinin yanında tramvay seferlerinin sıklaşmasını da hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, hem Çiğli hem de Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak 22 elektrikli tramvay aracı alımı için ihaleye çıktı. 22 elektrikli tramvay aracının yanı sıra yedek parça, özel alet ve ekipmanları içeren ihaleye Çin merkezli firma CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd ve Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat AŞ katıldı.

Yerli malı belgesi sunan firmaya yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulandı

CRRC Zhuzhou Locomotıve Co. Ltd firması tarafından 3 milyar 576 milyon 565 bin 513, Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat AŞ ise 3 milyar 960 milyon liralık teklif verdi. Yüzde 60 yerlilik şartının arandığı ihalede Mal Alımları Uygulama Yönetmeliği’nin 61. maddesi’ne göre yerli malı belgesi sunan istekliye ihalenin araç birim fiyatında yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulandı. Bu doğrultuda Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat AŞ tarafından sunulan yerli malı belgesine istinaden firmaya yüzde 15 fiyat avantajı uygulandı. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan Bozankaya Otomotiv Makine İmalat İthalat ve İhracat AŞ ile sözleşme imzalanacak. Firma, 26 ay içinde araçları belli bir program dahilinde teslim etmiş olacak. 42 ayda araçların kesin kabulü yapılmış olacak. Yeni tramvay araçları ile üç hatta hizmet veren tramvay aracı sayısı 60’a çıkacak.

280 yolcu taşıma kapasiteli

Araçlar, Bozankaya'nın Ankara Sincan'daki tesislerinde üretilecek. 32,5 metre uzunluğunda, yüzde 100 alçak tabanlı, beş modüllü, 280 yolcu taşıma kapasitesi, çift sürüş kabin sistemi ve çift taraf kapı özelliğine sahip olacak.

Finansman ING Almanya’dan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ICIEC (İslami Yatırım Sigortası ve İhracat Kredi Kuruluşu) garantisi altında ING Almanya ile yetkilendirme mektubu imzaladı. Geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir, ING Almanya ile Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi, Konak-Karşıyaka Tramvayı, Raylı Sistem Vagon Alımı, Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı Yapım İşi gibi projelerde de beraber çalışmıştı. 22 tramvay aracı, yedek parçaları, özel alet ve ekipmanı için yapılacak kredi anlaşması ‘yeşil finansman’ olmasıyla da dikkat çekiyor. Yeşil finansman terimi; doğa dostu, çevreye faydalı veya daha az zararlı ürünleri içeren projelerin uygulanması için sağlanan finans türleri için kullanılıyor.

Tramvay hatları 33,6 kilometreye ulaştı

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir’de toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayı’nın da hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaştı.