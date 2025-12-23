“İzmir’in tüm dinamikleri, jeotermal potansiyelin daha çok farkında olmalı”

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’de jeotermal enerjinin ilk uygulama örneklerine sahne olan kentler arasında yer alan İzmir, bu temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağından başta konut ısıtması olmak üzere farklı kullanım alanlarında değer yaratmayı başarıyor.

İzmir’in jeotermal potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunan Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap; Balçova, Narlıdere, Bergama ve Dikili ilçelerinde yaklaşık 42 bin konutun jeotermal enerji ile ısıtıldığını hatırlatarak; kentin potansiyelinin bu başlıkla sınırlı olmadığını vurguladı.

“İzmir’de 12 MW JES bulunuyor”

Türkiye’de bin 750 megavat (MW) seviyesine ulaşan jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu gücünden İzmir’in sadece 12 MW pay aldığını hatırlatan Kındap, “İzmir’in başta Seferihisar olmak pek çok ilçesinde jeotermal kaynaklar, elektrik üretimine uygun sıcaklıkta bulunuyor. Bir dünya cenneti olan Çeşme Yarımadası’nda yer alan ilçelerimizin enerjisini de jeotermal kaynaklarımızla karşılamamız pekâlâ mümkün. Enerji üretimi için yetersiz sıcaklılarda ise konut ısıtmasından termal turizme, jeotermal seracılık uygulamalarından sebze meyve kurutmaya kadar pek çok başlıkta değer yaratabiliyoruz. İzmir’in tüm dinamiklerinin, kentin yüksek jeotermal potansiyelinin daha fazla farkında olması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

“Jeotermal cennette doğalgaz kullanılmasını anlamak zor”

JED Başkanı Ali Kındap, Çeşme’nin, örnekleri pek çok ülkede bulunan bir termal turizm merkezine dönüşmesinin de kentin vizyon projeleri arasında bulunması gerektiğini ifade etti. İlçenin zengin jeotermal kaynaklarının, son yıllarda hızlı gelişme kaydeden termal turizmin yanı sıra, konut ısıtması ve soğutmasında da rahatlıkla kullanılabileceğine dikkat çeken Kındap, “Bu büyük zenginliğe rağmen Çeşme’nin konut ısıtmasında doğalgaz kullanmaya başlamasına anlam veremiyoruz” dedi.

Jeotermal seracılık uygulamaları desteklenmeli

Türkiye’nin geleneksel tarım üretimini topraksız tarım ve jeotermal seracılık uygulamaları desteklemek zorunda olduğuna değinen Kındap, şu değerlendirmeyi yaptı: “Tarım ve Orman Bakanlığı başta üzere tüm merkezi ve yerel otoritelerinden beklentimiz, farklı sebeplerle üretim yapılmayan tarım arazilerinde bu yatırımları destekleyici mekanizmaları harekete geçirmesi ve uygun faiz oranları ile kredi desteği sağlaması. Bu alana yatırılacak her kaynak, bize tarım ürünleri ithalatının azalması ve bu ithalat için harcadığımız dövizimizin cebimizde kalması demektir. İzmir’in her yerinde istediğimiz sebze ve meyveyi üretebilecek imkâna sahibiz.”

Dikili OTB jeotermal seracılığa örnek olacak

Ali Kındap, son yıllarda sayıları artarak 45’e ulaşan Organize Tarım Bölgeleri’nin (OTB) 15’inin ısıtmasında jeotermal kaynakların kullanıldığını belirtti. Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bu yönüyle jeotermal seracılığın özgün bir örneği olacağına işaret eden Kındap; 3 bin dönüm alanda bin 800 dönüme yayılacak 49 modern sera ve 300 dönüm sanayi tesisi ile Türkiye’ye örnek bir tesisin inşasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.