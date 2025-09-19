İzmir’in vergi mükellefi Phillip Morris oldu

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’in 2024 beyanlarına göre gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. Her iki kategoride ilk 50’ye giren mükelleflerin sıralandığı listede isimlerinin açıklanmasını istemeyen mükelleflerin çokluğu dikkat çekti. Kurumlar vergisi rekortmenlerinde ilk sırayı 3 milyar 354 milyon TL ile Phillip Morris Tütün Mamulleri A.Ş. alırken, 50 rekortmenden 26’sı isminin açıklanmasını istemedi. Gelir vergisinde ilk 50 sıraya girenlerden adının açıklanmasını istemeyenlerin sayısı ise 40 oldu. Açıklanan en yüksek basamaktaki isim 59 milyon TL’lik vergi tahakkuku ile 9. sıradaki Ahmet Cengiz oldu.

Gelir vergisinde 41.9 milyon TL’lik tahakkukla Lucien Arkas 12. sırayı alırken, 17. Remzi Cengiz Arsay, 30. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 32. Bülent Selen Sarper, 35. Bernard Arkas, 44. Perihan İnci, 45. İlhan Özer, 49. Ahmet İşcanlı, 50. Ahmet Güre ilk 50’de yer alıp da isminin açıklanmasına izin veren diğer mükellefler oldular.

Kurumlar vergisinde ismi açıklananlar arasında 4. sırayı JTI Tütün Ürünleri A.Ş. alırken, Ege Profil 12., Barçın Spor 13., Hapag-Lloyd Deniz Aşırı Nakliyat 16., Marport Liman İşletmeleri 18., Recydia Atık Yönetimi 19. sırada yer aldı.

Gelir vergisinde 28.5 milyar TL vergi tahakkuk etti

İzmir Defterdarlığı’ndan yapılan açıklamada il genelinde 2024 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 393 bin 19 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildiği, bu beyannameler ile 99 milyar 167 milyon 778 bin 347 TL matrah beyan edildiğini ve bu tutar üzerinden 28 milyar 563 milyon TL gelir vergisi tahakkuk ettirildiği dile getirildi. Açıklamaya göre İzmir genelinde 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 252 bin 323 TL matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden ortalama 72 bin 678 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. 2024 yılı vergilendirme dönemi beyanlarına göre İzmir’de beyanname veren mükellef sayısının Türkiye genelinden aldığı pay yüzde 7.66, matrah tutarının payı yüzde 7.04, tahakkuk eden gelir vergisi tutarının payı yüzde 6.83 oldu.

Kurumlar vergisinde toplam tahakkuk 43.4 milyar TL oldu

Kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak ise 73 bin 78 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Bu beyannameler ile 190 milyar 984 milyon TL matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 43 milyar 386 milyon TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. 2024 yılı vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 2 milyon 613 bin TL matrah beyanında bulundu ve ortalama 593 bin 701 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. İzmir, kurumlar vergisinde Türkiye genelinden beyanname veren mükellef sayısında yüzde 6.4, beyan edilen matrahta yüzde 4.4 ve tahakkuk eden vergi tutarlarında yüzde 4.38 pay aldı.