İzmirli baskı, kâğıt ve ambalaj sektör temsilcileri, yeni fırsatlar için Kazablanka’ya çıkarma yaptı

EKONOMİ / İZMİR

İzmir’de baskı, kâğıt ve ambalaj sektörlerinde faaliyet gösteren 16 firmadan 24 temsilci, ticari ilişkileri güçlendirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla Fas’ın ticari başkenti Kazablanka’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

İzmir Ticaret Odası heyeti, Ticaret Bakanlığı desteği ile İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda yürütülen “Baskı, Kağıt ve Ambalaj UR-GE Projesi” kapsamında Kazablanka’ya gitti. Proje katılımcısı üyelerden oluşan heyet, Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak, Kazablanka Settat Ticaret, Sanayi ve Hizmet Odası Başkan Yardımcısı Yusef Zahidi, Derb Omar İşadamları ve Profesyoneller Birliği Derneği Başkanı Aziz Bowano ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İzmirli heyetin, baskı, kâğıt ve ambalaj sektörlerinde Kazablanka’ya giden ilk Türk ticaret heyeti olduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Fas pazarının Türk firmaları açısından yüksek potansiyel taşıyan stratejik bir bölge olduğunu vurguladı. Özgener, “Fas, coğrafi konumu, lojistik avantajları ve Afrika pazarına açılan kapı niteliğiyle İzmirli firmalarımız için yeni ihracat ve yatırım imkânları sunuyor. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ticari bağların güçlenmesine ve kalıcı iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Temasların İzmir ile Kazablanka arasında orta ve uzun vadeli iş birlikleri için somut bir zemin oluşturduğunu ifade eden Özgener, “Heyetimiz, baskı, kâğıt ve ambalaj sektöründe Kazablanka’ya ziyaret gerçekleştiren ilk Türk ticaret heyeti olma özelliğini taşıyor. Fas ile aramızdaki kültürel yakınlık, benzer tüketici alışkanlıkları, lojistik avantajlar ve Türk markalarına duyulan güven, iş birliğimizin gelişmesi açısından sağlam bir temel oluşturuyor. Heyetimizin gerçekleştirdiği görüşmeler, Fas pazarında ambalaj, baskı ve kâğıt ürünlerine yönelik talebin, Türk firmalarına üretim, tedarik, ortak yatırım ve dağıtım alanlarında değerli fırsatlar sunduğunu gösterdi. İzmir Ticaret Odası olarak kentimizin ticaret potansiyelini güçlendirmek, üyelerimizin yeni pazarlara açılımını desteklemek ve İzmirli markaların uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Ziyaretler kapsamında, Fas’ta iş yapış kültürü, pazara girişte dikkat edilmesi gereken hususlar, ülkenin ekonomik ve ticari konjonktürü ile gümrük ve ödeme süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

300’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldı

Organizasyonun ikinci gününde, İzmirli firmalar Faslı iş insanlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Toplam 111 yabancı alıcının katılımıyla düzenlenen ikili iş görüşmeleri (B2B) programı kapsamında, 300’ün üzerinde ticari temas sağlandı. Görüşmeler sırasında İzmirli katılımcılar, yanlarında getirdikleri ürün numuneleri ve tanıtım katalogları aracılığıyla geniş ürün portföylerini Faslı firmalara sunma imkânı buldu.