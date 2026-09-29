İzmirli baskı ve ambalaj firmaları, Chicago’da 140’a yakın iş görüşmesi yaptı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO), üyelerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve yeni ihracat bağlantıları kurmalarına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü UR-GE çalışmalarına Amerika Birleşik Devletleri ile devam etti. İzmirli baskı ve ambalaj firmalarından oluşan 18 kişilik heyet Chicago’da 5 günde 140’a yakın iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı desteği ile İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda yürütülen Baskı, Kâğıt ve Ambalaj UR-GE Projesi kapsamında ABD’nin Chicago kentine giden İzmirli heyet, ilk olarak İkili İş Görüşmeleri Sektörel Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti’ne katıldı. 34 yabancı alıcının katıldığı organizasyonda 100’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirilirken, ABD’li firmaların tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve Uzak Doğu’ya bağımlılıklarını azaltma arayışının Türk firmaları için önemli fırsatlar sunduğu görüldü.

Beş günlük program boyunca gerçekleştirilen temasların ABD pazarına ilişkin önemli veriler sunduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ABD’li alıcıların tedarik stratejilerindeki yeni arayışların Türk firmaları açısından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Özgener, “Ülkemizin güçlü üretim altyapısı, müşteriye özel üretim yapabilme kabiliyeti ve farklı ürün gruplarına hızlı şekilde çözüm geliştirebilmesi önemli avantajlarımız arasında yer alıyor. İzmirli baskı, kâğıt ve ambalaj firmalarımız da sahip oldukları üretim tecrübesi ve esnek yapılarıyla bu süreçten daha fazla pay alabilecek potansiyele sahip” dedi.