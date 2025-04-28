İzmirli gelinlik, damatlık ve abiyecilerin yeni hedefi Dubai pazarı

İZMİR / EKONOMİ

Ticaret Bakanlığı desteği ile İzmir Ticaret Odası tarafından yürütülen UR-GE Gelinlik, Damatlık, Abiye Projesi çerçevesinde 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında Dubai İkili İş Görüşmeleri Yurt Dışı Pazarlama Organizasyonu düzenlendi. İzmirli 18 firmadan 29 temsilcinin yer aldığı organizasyona, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Hasan Koca, İzmir Ticaret Odası Genel Koordinatörü Pınar Karayılanoğlu ile İzmir Ticaret Odası Projeler Yönetmeni Sevim Güngörürler katıldı.

264 ikili iş görüşmesi gerçekleşti

Dubai organizasyonu kapsamında İzmirli firmalar ile Dubaili firmalar arasında ikili iş görüşmeleri (B2B) organizasyonu düzenlendi. Görüşmelere, Birleşik Arap Emirlikleri moda sektöründe faaliyet gösteren 33 alıcı firma katıldı. Dubaili gelinlik, damatlık ve abiye ürünleri alanında faaliyet gösteren toptancı, perakendeci, distribütör ve butik zinciri temsilcilerinden oluşan heyet ile UR-GE projesi katılımcısı İzmirli firmalar bu çerçevede toplam 264 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Salkım: İzmirli üreticiler Dubai pazarını yerinde inceledi

Organizasyon kapsamında Dubai’nin perakende sektörüne dair doğrudan gözlem yapabilme imkanı sunan saha ziyaretleri de gerçekleştirildiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Salkım, “Bu gözlemler, İzmirli üreticilerimizin ürün gamında nasıl farklılaşabileceklerine, Dubai pazarı için uygun koleksiyon stratejileri geliştirebileceklerine dair önemli veriler sundu. Katılımcılarımız, aynı zamanda bazı perakende temsilcileriyle de birebir görüşmeler yaparak ürün tedarik modelleri, ithalat süreçleri ve tercih edilen iş ortaklığı biçimleri hakkında doğrudan bilgi edindi” dedi.

Dubaili alıcı firmaların, İzmir menşeli ürünlere gösterdiği yoğun ilginin pazarda bu segmentte etkin biçimde doldurulmayı bekleyen bir boşluk olduğunu açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Salkım sözlerine şöyle devam etti: “Görüşmeler sırasında bazı alıcı firmalardan ön sipariş talepleri alındı, aynı zamanda ürünlerin Dubai pazarının kültürel kodlarına, kullanım alışkanlıklarına ve stil beklentilerine daha uygun hale getirilmesi yönünde de karşılıklı görüş birliğine vardı. Bu esneklik ve karşılıklı uyum yaklaşımı, İzmirli üreticilerin Dubai pazarında kalıcı yer edinme potansiyelini daha da güçlendiren bir etken olarak öne çıktı. Bu organizasyon, Dubai ile İzmir arasında gelinlik, damatlık ve abiye sektörü özelinde sürdürülebilir bir ticaret köprüsünün kurulmasına yönelik atılan ilk somut adım oldu.”