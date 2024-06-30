İzmirli lokantacılardan belediyeye Kent Lokantası çağrısı

İZMİR / EKONOMİ

Düzenlediği basın toplantısında projeye karşı olmadıklarını kaydeden İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, “Sosyal yardımlaşma projesinde bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. İBB daha önceden pek çok işkolunda esnaf teşkilatıyla birlikte hayata geçirdiği İzmir Şehir Kart Projesi’ne lokantacıları da dahil etsin. Biz de kartla yemek yiyen İzmirlilere ayrıca yüzde 25 oranında bir indirim uygulayalım. Hem halka verilen hizmetin kalitesi artsın, hem de esnafımıza destek olunsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan randevu isteyerek konuyu şahsen kendisine aktarmak istediklerini belirten Kılıç, “Kent Lokantası bir nevi aşevi zihniyeti ile çalışıyor. Bu lokantalardan emekliler, öğrenciler, dar gelirliler, ihtiyaç sahibi insanlar yararlanacak. Böyle bir sosyal destek projesine bizler de destek vermek isteriz. İstişare ederek doğru bir metot uygularsak, halka verilmek istenen hizmetin daha verimli olmasını sağlarız’ diye konuştu.

Kent Lokantası’nın lokantacı esnafı hakkında yanlış bir algı oluşturmasından endişe ettiklerini kaydeden Doğan Kılıç, “Lokantacı girdi için aldığı ürünü bir hafta sonra zamlı alıyor. Üstelik yüzde 1 KDV ile aldığımız ürünle yaptığımız yemeği yüzde 10 KDV ile satıyoruz. POS komisyonları, yüksek kiralar, su, doğalgaz, elektrik faturalarından kalanla personelimizin maaşını, evimizin geçimini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim önerimiz, daha önceden İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, kırtasiye sektörü ile başlayıp diğer meslek kollarına yönelik de genişletilen İzmir Şehir Kart Projesi’ne oda üyelerimizin de dahil edilmesi” dedi.

İzmir’de 25 bin lokantacı var

İzmir’deki lokantacı sayısının 20-25 bin dolayında olduğunu anlatan Kılıç, “İzmir Şehir Kart Projesi’ne katılırsak vatandaşa daha yararlı oluruz. Üyelerimiz de kartla yemek yiyen vatandaşlara ayrıca yüzde 25 indirim uygular. İnsanlar belediyenin katkısının üzerinde karttan yararlanmış olurlar. Hem de büyük sıkıntılar yaşayan lokantacı esnafına bir nebze olsun can suyu verilmiş olur. Bu projeyi ilçe belediyeleri ile münferit olarak da gerçekleştirebiliriz. Biz her türlü işbirliğine hazırız” diye konuştu.