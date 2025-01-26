İzmirli turizmciler: “Fahiş su paraları bize anahtarları teslim ettirecek”

İZMİR / EKONOMİ



Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir’de uygulanan su, atık su, katı atık transfer ve bertaraf bedellerinin sektörü anahtar kapatacak duruma getirdiğini açıkladı. İşler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın suya indirim vaadiyle geldiğini ama zamlar nedeniyle sektörün belini büktüğünü dile getirdi.

Turizmciler olarak oluşturdukları komisyonla, ilçe belediye başkanlarını ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan ve yetkililerini ziyaret ederek, turizmi zora sokan uygulamaları kendilerine anlatmak ve çözüm önerilerini aktarmak istediklerini belirten İşler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a da çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “ETİK üyeleri olarak bir araya geldik. Tek gündem maddemiz, İzmir Turizminin ağır girdi kalemlerinden su, atık su ve katı atık transfer ve bertaraf bedelleriydi. Sayın Cemil Tugay seçim sırasında en dikkat çeken söylemlerinden biri olarak su paralarının indirileceğini vaat etmişti. Biz bu söze istinaden indirim bekledik. Ancak, İzmirli turizmci yüzde yüzleri bulan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı. Turizm sektörü olarak çok zor bir dönemdeyiz. Su her yerde olduğu gibi turizmde de hayattır. Susuz hayat da, turizm de olmaz. Su turizmin hem nitelik, hem sağlıklı olması için olmazsa olmazı” dedi.

İzmir de hiç bir mala gelmeyen oranda zammın suya geldiğini dile getiren İşler, “Gerçekten maliyetlerimiz çok yükseldi. Su atık su ve katı atık bertaraf bedellerinde İzmir’in ilçeleri arasında olduğu gibi İzmir’in diğer illerle arasında büyük farklar var. Şu anda Türkiye’nin en pahalı suyunu İzmir kullanıyor. 17 milyon turist ağırlayan Antalya’da meslektaşımızın suya ödediğinin biz hemen hemen iki katını ödüyoruz. Muğla, Aydın, Balıkesir gibi illerde bu aralık daha da açılıyor. Bu belimizi büküyor, rekabet gücümüzü yok ediyor. Biz bu adaletsizliğin bertaraf edilmesini istiyoruz. Hizmet eden, turizmin aydınlık yüzü olan şehrimizin güzelliklerini ülkemiz ve dünya insanlarına gösteren, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı veren turizmcinin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

İşler, “İzmir ve ilçelerinde su, atık su ve katı atık bertaraf bedelleri; oteller tarifesi olarak, kullan öde formülüyle, sezon dışı olup olmadığına bakılarak, oda ve yıldız sayıları dikkate alınarak adil bir şekilde tespit edilmelidir. Adaletli bir tarifeyle, sektörün soluk alması sağlanmalıdır” dedi.