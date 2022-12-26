İznik Gölü’nde su seviyesi kritik eşiğin altına düştü

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’nin 5. büyük gölü olan ve son dönemde yaşadığı çekilme ile gündemden düşmeyen İznik Gölü’nde durum kötüleşmeye devam ediyor. Yağışların başlamasında karşın göldeki su seviyesinde yükselme meydana gelmedi. Yaşanan bu gelişmeler gözleri bir kez daha İznik Gölü’nden su çeken firmalara çevirdi. Göldeki su seviyesinin kritik eşiğin de altına düştüğünü tespit eden Devlet Su işleri, (DSİ) Gemlik Gübre fabrikasına gönderdiği ‘ivedi’ imzalı bir yazı gönderdi. Yazıda Gemlik Gübre’nin fabrikadaki amonyum tanklarının soğutma işlemi için gerekli olan suyun farklı yollardan temin edilmesi için bir an önce önlem alınması talimatı verildi. Öte yandan Orhangazi’de Gölyaka sahilinde bulunan pompa istasyonunda geçen yaz döneminde Gemlik Gübre’nin yaptığı çalışmada bölgeye yeni pompa yerleştirildiği ve bu pompaların da 30 Kasım tarihine kadar sökülmesi gerektiği de resmi yazı ile Gemlik Gübre’ye bildirdi.

“İznik Gölü’nün suyu gıdada kullanılamaz”

Göldeki çekilme ile ilgili hedefteki firmalar arasında gösterilen Cargill cephesinden ise firmanın tasarruf tedbirleri kapsamında düzenli olarak su tüketimini azalttığı yönünde açıklama geldi. Cargill Orhangazi tesislerinin Sorumlu Müdürü Cenan Celebci yaptığı açıklamada, “Biz DSİ’nin bize tanımladığı limitin çok altında su kullanıyoruz. Tüketim hakkımız 1 milyon 200 bin ton dolayındayken biz bunun 800 bin tonunu kullanıyor ve kesinlikle İznik Gölü’nden su çekmiyoruz. Kullandığımız su kaynakları kuyulardan geliyor. Tesiste kullandığımız su yerin 150 metre altında ve direkt Marmara denizine akan bir kaynak. Kullandığımız suyu da daha sonra arıtarak yasal değerlerin çok çok altında olarak Karsak Deresi’ne veriyoruz. Zaten siz de tahmin edebilirsiniz ki İznik Gölü’nün suyu gıdada kullanılacak kadar temiz değil. Yani söylenenin aksine bizim İznik Gölü ile alakamız yok” dedi.

“Tarımsal sulama riske girebilir”

DSİ verilerine göre İznik Gölü’ndeki su seviyesinin maksimum 85,50 metre, en düşük seviyenin ise 83,30 metre olması gerektiği belirtiliyor. DSİ teknik ekiplerinin incelemesi sonucunda göldeki su seviyesinin 82,96 metre seviyesinde olduğu tespit edildi. Ayrıca DSİ’nin resmi yazısında göldeki su seviyesinin bu noktalarda olması halinde gelecek yıl tarımsal sulamanın dahi riske girebileceğine de vurgu yapıldı. Son Orhangazi ziyaretinde konuya dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu konuda bir etüd çalışması yapılacağını ve konunun Orhangazi ve İznik bölgesindeki tüm dinamiklerle birlikte hareket ederek ele alacağını belirtti. İznik Gölü’nün iki yakasında da çekilme net bir biçimde gözle görülürken İskeleler karada kaldı. Su altında keşfedilen tarihi bazilikanın bir bölümü de su ile temasını kaybetti. Bazı noktalarda ise çekilme 400 metreye ulaştı.