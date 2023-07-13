İznik ve Orhaneli konut fiyatında Bursa merkezi geçti

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da konut fiyatları yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Şehir ortalaması alındığında mayıs ayı itibarıyla metrekare satış fiyatı 16 bin 160 TL olarak hesaplanan Bursa’da bu rakam Haziran sonu itibarıyla yüzde 6,26’lık bir artışla 17 bin 178 TL’ye çıktı. Bursa’da konut almanın en pahalı olduğu ilçeler sıralamasında başı çeken Nilüfer ve Mudanya da ise metrekare satış bedeli 20 bin TL’ye dayandı. Özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra cazibe merkezi haline gelen ve çok katlı yapılaşmanın bulunmadığı Bursa’nın sakin şehri İznik ise Bursa’da konut almanın en pahalı olduğu 3. ilçe konumuna yükseldi. Metrekare satış fiyatı 17 bin 250 TL’yi aşan İznik’i, son dönemde ekolojik turizm ve hobi bahçeleri ile dikkatleri üzerine çeken Orhaneli takip etti.

Deprem kuşağında yer alan Bursa’da riskli yapıların çok fazla olduğu merkez ilçeler Osmangazi ve Yıldırım’da ise konut fiyatlarındaki yükseliş yüzde 3,5 seviyelerinde kaldı ve şehir ortalamasını yakalayamadı.

“Metrekaresi 100 TL’yi aştı”

Satılık konutların yanı sıra kiralık konutlarda da taleple doğru orantılı olarak fiyatlarda önemli artışlar meydana geldi. Şehir genelindeki konutlarda metrekare kiralama bedeli mayıs ayına göre yüzde 12,5 ile 90 TL seviyesine geldi. Son aylarda kira fiyatlarının hızla yükseldiği Orhaneli merkezdeki büyük ilçeler ile sahil kenarındaki ilçeleri geride bırakarak Bursa’da metrekare başına en yüksek kira bedeline sahip ilçe oldu. İlçedeki satılık konut fiyatları son 1 yılda yüzde 250’nin üzerinde artarken bu durum kiralara da yansıdı ve Orhaneli Bursa’da metrekare kira fiyatı 100 TL’yi aşan tek ilçe konumuna geldi. Kiralık konut metrekare fiyatında Orhaneli’ni 93 TL ile Nilüfer ve 86 TL ile Mudanya takip etti.

“Alışkanlıklar olaylarla değişiyor”

Türkiye’de insanların gayrimenkul konusundaki davranışlarının gelişen olaylardan önemli oranda etkilendiğini belirten Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi, “Yakın zamanda yaşadığımız deprem sonrasında en çok talep gören yüksek konutlardan daha alçak binalara ya da müstakil konutlara doğru bir talep kayması yaşandı. Yaşanan artışlardan bağımsız bu alanda da yaşanan arz sorunu bu segmentteki fiyatları yukarı çekti. Şu anda birçok insanımız otomobil üzerinden yatırım yapıyor. Kısa bir süre sonra yasal düzenlemelerin de etkisiyle bu paraların yeniden konut piyasasına gireceğini tahmin ediyoruz. Kısa ve orta vadede beklenen sıkı para politikaları nedeniyle Bursa’daki emlak fiyatlarında enflasyonun üzerinde bir artış beklentimiz yok. Ama hâlihazırdaki kiralık problemini de çözebilmemiz için şehirdeki yaklaşık 100 bin bağımsız bölümü kullanıma kazandırmalıyız” dedi.