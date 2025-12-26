İznik’in geleceği inanç turizminde

ERHAN BEDİR (BURSA) - Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Ortak Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, kültürel mirasın korunmasının kentler için aynı zamanda ekonomik bir değer oluşturduğunu vurguladı. UNESCO Bursa Derneği Başkanı İlker Özaslan ise İznik’in 2014’ten bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer aldığını hatırlatarak, Bazilika kazılarında gelinen aşama ve 1. İznik Konsili’nin 1700. yılı kapsamında Papa 14. Leo’nun ziyaretiyle ilçenin yeniden uluslararası gündeme taşındığını söyledi.

Özaslan, bu gelişmelerin İznik’in kalıcı liste sürecini yeniden başlatabileceğine dikkat çekti. Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Bazilika Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin de İznik Gölü kıyısında bulunan bazilika kalıntılarının Erken Hristiyanlık dönemine ait olduğunu belirterek, keşfin inanç ve kültür turizmi açısından önemli bir çekim alanı oluşturduğunu ifade etti. Uzmanlar, söz konusu gelişmelerin İznik’e yönelik turist talebini artırarak bölge ekonomisine katkı sağlamasını bekliyor.