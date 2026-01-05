İzQ, 2025’te 800 aktif üyeye, 16 bin 500 katılımcıya ulaştı

EKONOMİ / İZMİR

İzmir’i girişimcilik ve inovasyonda Dünya’nın önde gelen kentlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, 2025 yılında rekor bir yükselişe imza attı. 2025’te paydaşlarıyla birlikte, İzmir’e ivme kazandıracak 8 önemli işbirliğine imza atan İzQ, girişimcilerden kurumsal şirketlere, yatırımcılardan teknoparklara, kamudan akademi paydaşlarına uzanan 800’ün üzerinde aktif üyeye ulaşarak yüzde 25 büyüdü. 2025 yılı boyunca düzenlenen toplam 280 etkinliğe 16 bin 500 ekosistem paydaşı katıldı.

Mahmut Özgener: “İzQ ile gurur duyuyoruz”

İzQ’nın bir İzmir projesi olduğunu vurgulayan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “2022 yılında büyük bir hayal kurarak başladığımız bu yolculuk, temelleri çok sağlam atılmış örnek bir projeyi ortaya çıkardı. Büyük bir emek ve özveriyle serptiğimiz tohumların meyvelerini topluyoruz. İzQ nun hem İzmir hem de ülke genelindeki bilinirliği ve ekosistemin buluşma noktası haline gelmesi, bizler için gurur vesilesi. Altında İzQ imzası olan projelerin her biri, İzmir’i girişimcilik ve inovasyonun öncü şehirlerinden biri yapma hedefine bizleri biraz daha yaklaştırıyor. 2026 yılında çalışmalarımızı daha da artırarak, uluslararası çapta İzQ’nun adından söz ettirecek projeler, iş birlikleri hedefliyoruz. Bu büyük başarının mimarı olan tüm paydaşlarımıza ve en önemlisi İzQ’yu benimseyerek kentin merkezi olarak gören İzmirlilere teşekkür ediyoruz” dedi.

Alp Avni Yelkenbiçer: “Hedefimiz, İzQ’dan doğan başarı hikayelerini paylaşmak”

İzQ’nun yalnızca bir bina ya da ortak bir çalışma alanı olmaktan çok daha ötede bir yapıya ulaştığını belirten İzQ Yönetim Kurulu Üyesi ve EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Günümüzde girişimcilik, hız, çeviklik ve doğru iş birlikleri gerektiriyor. İzQ tam da bu noktada çok önemli bir misyon üstlenerek, start-upları, yatırımcıları, kurumları ve akademiyi aynı çatı altında buluşturuyor. Bu ekosistemi büyüten, emek veren, risk alan ve hayal kurmaktan vazgeçmeyen herkesi gönülden kutluyorum. Aktif üye sayımızın 800’ün üzerine çıkmasının bunun en güzel göstergesi olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda İzQ’dan doğan başarı hikayelerini paylaşmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.