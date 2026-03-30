İZSİAD Başkanı Alaattin Yüksel: “Sanayici ve çiftçiye özel kredi şart”

Ortadoğu’da birinci ayını tamamlayan İran-ABD/İsrail Savaşı ve uzun zamandır süren Rusya Ukrayna Savaşı’nın Türkiye ekonomisi üzerindeki baskısına dikkat çeken İzmir Sanayici ve İş insanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, üreticilerin enerji maliyetleri altında ezilmemesi adına, devletin enerji alanına özel destek paketleri sağlaması gerektiğini vurguladı.

Küresel jeopolitik risklerin zirve yaptığı bir dönemde Türkiye’nin stratejik konumu ve çatışmaların ortasında sergilediği tarafsız duruşun önemli ve değerli olduğuna dikkat çeken Yüksel, ancak bu doğru siyasal duruşun ekonomik önlemlerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Bölgesel savaşların enerji fiyatları üzerindeki volatiliteyi artırdığını ifade eden Yüksel, küresel tedarik zincirindeki kırılmaların ve artan enerji maliyetlerinin üretimi zorladığını, savaşın maliyetinin sadece özel sektörün sırtına bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Yüksek enflasyon ve finansa erişimdeki zorlukların devam ettiğini belirten Yüksel, yüksek faiz ortamında sanayicinin işletme sermayesi yaratmakta güçlük çektiğini, buna enerji hatlarını vuran bir savaşın da eklendiğini vurguladı. Enerji maliyetlerindeki her artışın doğrudan üretim maliyetlerine yansıdığını ifade eden Yüksel, sanayi sektörünün küresel rekabetçiliğini koruyabilmesi için enerji fiyatlarında devlet müdahalesini beklediklerini söyledi.

Savaşın yalnızca sanayi sektörünü değil, tarımsal üretimi de doğrudan etkilediğini ifade eden Yüksel, mazot ve gübre gibi temel girdi maliyetlerindeki yükselişin çiftçiyi üretimden uzaklaştırma riski taşıdığını belirtti. Tarımsal üretimdeki aksamaların doğrudan gıda enflasyonunu tetikleyerek toplumsal refahı olumsuz etkilediğini dile getiren Yüksel, sanayici ve çiftçinin özellikle enerji konusunda hükümetin bir destek paketi çıkarmasını beklediğini vurguladı.

“Devlet sanayi ve tarımı koruyacak tedbirler almalı”

Yüksel, bölgedeki ateş çemberinin ekonomik etkilerinden korunmak için yerli üretimin her alanda desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin bu zorlu süreçte taraf olmadan durabilmesinin büyük bir diplomatik kazanım olduğunu belirten Yüksel, “Ancak bu duruşun ekonomik maliyetlerini sanayicimizin ve çiftçimizin tek başına omuzlaması mümkün görünmüyor. Özellikle mazot ve enerji maliyetleri konusunda devletimizin üretici kesime yönelik özel teşvikler ve düşük faizli yakıt kredileri açması hayati önem taşıyor. Üretim maliyetlerini düşürmeden enflasyonla kalıcı bir mücadele yürütülemeyeceği gerçeğiyle, tarım ve sanayi sektörlerimize can suyu olacak bir enerji kalkanı oluşturulmalıdır” dedi.