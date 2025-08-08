İZSİAD geleceğin projelerini hayata geçirecek

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), özellikle teknolojik gelişmeler, global trendler ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir kurumsal dönüşüm sürecini hayata geçiriyor. Yeni dönem stratejisini “İZSİAD xG” vizyonu çatısı altında tanımlayan İZSİAD, bu vizyon ile hem üyelerine hem de topluma daha fazla değer üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda yapay zeka yönetim kurulu üyeliği dönemini de başlatacak olan İZSİAD, bu alanda da Türkiye’ye öncü olacak.

İZSİAD Proje Koordinatörü Çağdaş Erekli tarafından İZSİAD Yönetim Kurulu’nda sunulan proje vizyonu, yönetim kurulu üyelerinin de onayını aldı. Sunum sonrası dönüşüm süreci hakkında açıklamalarda bulunan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, sadece yapısal değil, aynı zamanda zihinsel ve dijital bir dönüşüm anlamı taşıyan bir yola girdiklerini söyledi. Son yapılan İZSİAD Yönetim Kurulu toplantısında masaya yatırılan “İZSİAD xG” vizyonu kapsamında, her biri farklı alanlara dokunan 15 stratejik proje geliştirdiklerini söyleyen Cengiz, sürdürülebilir bir sistem yaklaşımıyla bu projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Projelerin altı ana kategoriye ayrıldığını ifade eden Cengiz, “Bunlar, teknoloji ve dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve yaratıcı ekosistem, kurumsal gelişim ve markalaşma, işbirlikleri ve ağ geliştirme, sosyal sorumluluk ve toplumsal etki olarak belirlendi. Tüm bu başlıklar altında geliştirilen projeler, yalnızca bugünün değil, geleceğin İZSİAD’ını inşa etmeyi amaçlıyor” dedi.

İZSİAD’ın bu dönüşüm sürecinde Türkiye’de bir ilke daha imza atmaya hazırlandığını da ifade eden Cengiz, “Yapay Zeka Yönetim Kurulu Üyesi uygulamasına geçmek için süreci başlattık. Karakter tasarımı süreci tamamlanan ve yazılım süreci devam eden proje için yapay zeka alanında çalışmalar yapan İZSİAD Genel Sekreterimiz Prof. Dr.Sabri Erdem çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zeka temelli bu yenilikçi yaklaşım, karar alma süreçlerinde veri odaklılığı ve stratejik içgörüyü derinleştirmeyi amaçlıyor” dedi.

İZSİAD’ın yalnızca teknolojiye uyum sağlayan değil, teknolojiyi şekillendiren bir STK olma hedefiyle ilerlediğine dikkat çeken Cengiz, önümüzdeki dönemde bu projeleri sırayla hayata geçireceklerini de vurguladı.