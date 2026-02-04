İZSİAD'da yeni dönem, İZSİAD üyeleri, Alaattin Yüksel’i seçti

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulunda, tek liste ile seçime giren Alaattin Yüksel oy çokluğu ile başkanlık görevine getirildi.

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz’in istifası sonrası gidilen olağanüstü genel kurulda İZSİAD ailesi yeni yönetimini belirledi. Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda divan başkanlığını Ayhan Baran üstlenirken, katip üyeliği görevlerini ise İzzet Şanlı ile Necla Taşova Sönmez yaptı. Ocak 2027 tarihinde yapılacak olağan genel kurula kadar görev yapacak olan yeni yönetim, üyelerin tamamının oyunu alarak göreve seçildi.

Yönetimin ibrasının ardından oylama sonucunda Alaattin Yüksel ve ekibi, İZSİAD’ın yeni yönetimi olarak seçildi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıma kararlılığında olduklarını söyledi. Yüksel, “Beni bu göreve layık gören tüm İZSİAD ailesine teşekkür ediyorum. Bir önceki yönetimin icraatlarını az evvel izledik. Kendilerine İZSİAD'a sundukları katkı için müteşekkiriz. İZSİAD İzmir’de kurulan ilk iş dünyası derneklerinden biridir. Kuruluşundan bugüne kadar derneğimize katkıda bulunan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İZSİAD değerleri olan ve topluma karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet kazanımlı ve Atatürk İlkelerini kendisine rehber edinen bir dernektir” dedi.