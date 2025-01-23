İZSİAD’dan finansal okuryazarlık, hibeler ve teşvik eğitimi ile uluslararası akademik kongre katkısı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), 2025 yılında hayata geçireceği üç proje ile üyelerine finansal okuryazarlık eğitimi, hibeler ve teşvik eğitimi ve uluslararası akademik kongre ile katkı sunacak. İZSİAD ayrıca Suriye’deki yeni iş fırsatlarından üyelerinin de yararlanması için bir çalışma gerçekleştirecek.

SPK’dan finansal okur yazarlık eğitimi

İş dünyasının en büyük sıkıntısının finansmana erişimde zorluk ve maliyetlerin yüksekliği olduğunu söyleyen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, Sermaye Piyasası Kurulu ile finansal okuryazarlık eğitimi projesini hayata geçireceklerini belirtti. İzmir’de finansal okuryazarlık ve halka arzla ilgili bir eğitim çalışması yapmayı planladıklarını dile getiren Cengiz, “SPK Başkanlığının belirleyeceği eğitmenler ile İzmir’de bu eğitimleri üyelerimiz ile buluşturacağız. Bu kadar ekonomik zorluğun yaşandığı dönemde finansal okuryazarlık özellikle önem taşıyor. Üyelerimize bu yönde katkı sunmak istiyoruz” dedi.

İZSİAD üyelerine hibe ve teşvikler anlatılacak

İkinci projeleri için Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürdüklerini anlatan İZSİAD Başkanı Cengiz, "Bakanlık yetkilileriyle teşvik ve hibelerle ilgili bir toplantı yapacağız. Bakanlıktan iki genel müdürün ihracat ve yurtdışı heyetleri ile Bakanlığın vereceği teşvik ve hibelerle ilgili üyelerimizi bilgilendirmesini organize edeceğiz” diye konuştu.

Uluslararası İşletme Kongresi'nin ise 2025 yılında en önemli projeleri olduğunu söyleyen Cengiz, Yaşar Üniversitesi işbirliği ile düzenleyeceklerini Kongre ile ilgili şu bilgileri verdi: “Söz konusu kongreye ulusal ve uluslararası boyutta akademisyenler gelerek tebliğ ve sunumlar yapacak. Bu kongrenin İzmir’de düzenlenecek olmasının İzmir iş dünyası için de büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. 8 Mayıs tarihinde başlayacak kongreye kentin tüm iş dünyası davetlidir.”

Cengiz ayrıca, Suriye'de yaşanan yeni dönemde İzmir iş dünyası için önemli iş fırsatları olduğunu düşündüklerini belirterek, bu pazar için en kısa sürede üyelerine bilgilendirme toplantısı yapacaklarını ifade etti.