İZSİAD’dan örnek tüzük değişikliği: Başkanlığa iki dönem sınırı getirildi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurul ile bir dizi değişikliğe gitti. Geçtiğimiz yıl yaptığı Çalıştay ile derneğin geleceğini şekillendiren İZSİAD, burada aldığı kararlar doğrultusunda Tüzük Kongresi’ne giderek kurumsallaşmayı hızlandıracak ve üyelere daha iyi hizmet sunacak nitelikteki değişikliklere imza attı.

Tepekule Kongre Merkezi’nde yapılan ve üyelerin yoğun ilgi gösterdiği tüzük gündemli genel kurulda 40 maddede iyileştirmeye gidildi. En önemli değişiklik ise üst üste iki dönem başkanlık yapan üyeye tekrar başkanlığa aday olabilmesi için bir dönem ara verme zorunluluğu getirildi.

Genel kurulun açılışında konuşma yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, 8 ay boyunca İZSİAD tüzüğünün her bir maddesinin incelendiğini ve üzerinde çalışıldığını vurgulayarak, “Çok büyük emek verilerek ve her bir kelime üzerinde uzun uzun tartışarak bir değişiklik taslağını hazırlayan tüzük komisyonu çok önemli bir işe imza attı. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan değişiklik önergesini bugün genel kurulun onayına sunmaktan mutluyuz. Yaptığımız değişiklikler ile daha kapsayıcı, daha kurumsal ve daha aktif bir İZSİAD yaratma çabamıza devam ediyoruz” dedi.

Başkanlık sınırlandırıldı

40 maddenin değiştirildiği kongrede en önemli değişiklik ise başkanlık süresiyle ilgili olan maddede oldu. Üst üste başkanlık yapmanın önüne geçen bir düzenlemeye imza atan İZSİAD Genel Kurulu, iki dönem üst üste başkanlık yapan üyenin, başkanlığa bir daha aday olabilmesi için bir dönem ara verme şartını tüzüğe ekledi. Oy birliği ile alınan karar sonrası iki dönem başkanlık yapan kişi, başkanlığa tekrar aday olabilmek için bir dönem beklemek zorunda kalacak.

Kadınlar pozitif ayrımcılığı bitirdi

Üyeliğe giriş esasları ve kurumsal sürdürülebilirlik yolunda birçok maddenin düzenlendiği genel kurulda çok anlamlı bir değişikliğe de imza atıldı. İZSİAD’ın kadın üyelerinin talebiyle, giriş ve üyelik aidatında kadınlara yönelik uygulanan yüzde 50 indirim uygulaması kaldırıldı. Kadınlara pozitif ayrımcılığın birçok alanda son derece önemli olduğunun altını çizen kadın üyeler, “Ancak iş yaşamında belli bir noktaya gelmiş, kendi ayakları üzerinde duran iş kadınlarının bir iş örgütüne girerken pozitif de olsa ayrımcılığa tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz. Pozitif ayrımcılığın bu noktada doğru bir uygulama olmadığını düşünerek eşitlik ilkesi gereği üyelikte ve aidatta yüzde 50 indirim uygulamasının kaldırılmasını talep ettik ve oy birliği ile bu uygulamaya son verdik. İZSİAD’ı daha güçlü kılmak için biz kadınlar da tüm gücümüzle buradayız” dediler.