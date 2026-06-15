İZSİAD’dan Protokol Atölyesi: “Protokol kuralları sadece biçimsel alan olarak görülmemeli”

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Eğitim Komisyonu, iş dünyasında protokol ve temsil gücünü ele alan eğitim toplantısı düzenledi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, iş dünyasında protokol kurallarının yalnızca biçimsel bir alan olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Kurumları temsil eden kişilerin her sözünün, her yazışmasının ve her davranışının kurum algısına etki ettiğini belirten Yüksel, “İş dünyasında güven, yalnızca yapılan işin kalitesiyle değil; ilişki yönetimi, iletişim dili ve temsil kabiliyetiyle de güçlenir. Protokol kuralları bu anlamda kurumsal itibarımızı koruyan, ilişkilerimizi daha sağlıklı ve öngörülebilir hale getiren önemli bir çerçevedir. Bu değerli etkinliği hazırlayan İZSİAD Eğitim Komisyonumuzu kutluyor, katkıları için Sezin Hanım’a teşekkür ediyorum” dedi.

Sivri: “Protokol temsil sorumluluğunun davranışa dönüşmüş halidir”

Strateji geliştirme, yeni nesil liderlik ve yapay zekâ entegrasyonu alanlarında danışmanlık veren İş Mimarı ve Kurumsal Dönüşüm Lideri Sezin Örten Sivri, iş dünyasında protokol, yazılı iletişim, toplantı protokolü, üst yönetimle iletişim ve yönetici davranış protokolünü, kendi geliştirdiği "Temsil Mimarisi" yaklaşımı çerçevesinde ele aldı.

Sivri, protokolün iş dünyasında görünmeyen ama tüm ilişkileri etkileyen bir yönetim-liderlik alanı olduğunu söyledi. Protokolün saygı, sıra, mesafe, temsil ve güven bileşenlerinden oluştuğunu belirten Örten Sivri, "Protokolü yalnızca tören düzeni ya da nezaket kuralları olarak düşünmemek gerekir. Ben buna 'Temsil Mimarisi' diyorum. Bir kurumun itibarı reklamlarla kurulur ama davranışlarla korunur; saygı, sıra, mesafe, temsil ve güven, güçlü kurumların şansa bırakmadığı liderlik davranışlarıdır" dedi.