İZSİAD’ın yeni başkanı Hüseyin Cengiz oldu

İZMİR / EKONOMİ

Tepekule Kongre Merkezi’nde tek liste ile gidilen seçim sonunda Hüseyin Cengiz, başkanlık görevini Hasan Küçükkurt’tan devraldı.

Yaptığı teşekkür konuşmasında İzmir’in tarih boyunca medeniyetler beşiği olarak, kültürel ve ekonomik zenginlikleriyle her zaman öncü bir rol oynadığının altını çizen Cengiz, “Efes'ten Bergama'ya, antik çağlardan bu yana İzmir, ticaret ve sanayinin kalbi olmuştur. Bu muhteşem şehir, tarih boyunca Ege'nin incisi olarak anılmasının ötesinde, sanayinin, ticaretin, liman kenti olmanın getirdiği kozmopolit yaşamın da merkezi oldu. İZSİAD olarak, İzmir'in bu öncü rolünü daha da güçlendirme ve geliştirme misyonunu taşıyoruz. İzmir iş dünyası olarak, bu dönüşümde aktif bir rol oynamak, kentimizi teknoloji ve yenilikçiliğin merkezi haline getirmek bizim için sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir zorunluluk. İZSİAD bu dönüşümün de öncüsü olacak ve İzmir'i, teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin kalbi yapmak için çalışacak. Nazım’ın 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...' diyerek tek dizeye sığdırdığı ‘bireysel özgünlüğü kaybetmeden birlikteliği yücelten’ anlayışın aydınlattığı yolda, İZSİAD olarak hep birlikte kol kola yürümeye devam edeceğiz” dedi.

İZSİAD’ın yeni yönetim kurulu Hüseyin Cengiz, Ahmet Dönmezler, Ali Kara, Ali Talak, Alparslan Kurtmen, Başak Çayır Canatan, Emel Yıldız, Esra Koç, Sirhan Özen, Mehmet Selim Tan, Metin Sancak, Mukaddes Çelik, Özkan Mucuk, Salih Baz, Semiha Güneş, Sevgi Karahan, Tolga Yapıcı ve Şebnem Korkut’tan oluştu.