İZSİAD’ın yeni başkanı Münir Sirhan Özen oldu

EKONOMİ / İZMİR

Kamuoyunda kooperatif davası olarak bilinen ve 2 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Hüseyin Cengiz, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden bu süreçte derneğinin zarar görmemesi için ayrılma kararı aldı. Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Vekili Münir Sirhan Özen, 1’e karşı 18 oy alarak, oy çokluğu ile Derneğin yeni başkanı olarak seçildi

Hüseyin Cengiz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Haklılığıma ve bu soruşturmadan da beraat edeceğime olan sarsılmaz inancıma rağmen yıllarca çok değer ve emek verdiğim derneğimizin adının kamuoyunda tartışma konusu olmasını ve haksız yere yıpratılmasını istemediğim için, 11 yıl boyunca Yönetim Kurulunda görev aldığım, son iki senedir de Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığım İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ndeki tüm yetkilerimi tüzüğümüzün 26. Maddesinin verdiği yetki ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Münir Sirhan Özen’e devrettiğimi, ardından başkanlık görev değişikliğinin de Yönetim Kurulumuzca oylanıp 18 kabul bir red oyuyla oy çokluğuyla onaylanarak karara bağlandığını sizlerle paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.