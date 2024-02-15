İZTO 2 ayda 13 yurtdışı fuar için organizasyon yaptı

İZMİR / EKONOMİ

Almanya’dan İtalya’ya, Dubai’den Fransa’ya kadar dünyaca ünlü 13 yurtdışı fuar organizasyonlarına katılan İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi sayısı 213’ü bulacak. Ziyaretlerde, mobilya, mücevher, gıda, süs bitkileri, züccaciye, dişçilik, deri gibi birçok sektöre ilişkin incelemelerde bulunuldu.

Üyelerine sundukları en önemli desteklerden birinin yurtdışı fuar organizasyonları olduğunu vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “2022 yılında toplam 13, 2023 yılında 20 yurtdışı fuar organizasyonu gerçekleştirdik. Bu yıl ise henüz 2 aylık süreçte 13 yurtdışı fuara ziyaret organizasyonumuz oldu. 2024 yılı sonuna kadar, geçtiğimiz yıldan çok daha fazla organizasyona ulaşmak, çok daha fazla üyemizi fuarlara yönlendirmek için çalışacağız” dedi.

“80 milyon TL bütçe ayırdık”

Ağırlıklı olarak Avrupa ve Ortadoğu’daki fuarlara organizasyon gerçekleştirdiklerini, 2024 yılında uzak destinasyonlara, Uzak Doğu ve Amerika’daki fuarlara yönelik çalışmalar yapacaklarını söyleyen Özgener, “Fuarlar, üyelerimizin ciddi iş bağlantıları kurduğu organizasyonlar. Ayrıca kentimizin tanıtımında da önemli rol üstleniyorlar. 2023 yılında fuarcılık hizmetlerimiz ve üyelerimize sunduğumuz fuar destekleri için ayırdığımız bütçe 30 milyon TL’ydi. Söz konusu harcamalar için 2024 bütçemizde ise 80 milyon TL ayırdık. Üyelerimizden aldığımız güçle, fuarcılık hizmetlerimizi öncü ve örnek oda olarak sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yılın ilk 2 ayında katılım sağlanan fuarlar

Domotex Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı (11-15 Ocak 2024), IMM Köln Mobilya ve Dekorasyon Fuarı (11-15 Ocak 2024), Vicenzaoro Mücevher ve Saat Fuarı (18-21 Ocak 2024), Sigep Unlu Mamüller, Kahve ve Dondurma Fuarı (21-23 Ocak 2024), Boot Düsseldof Uluslararası Denizcilik Tekne Fuarı (20-23 Ocak 2024), IPM Essen Süs Bitkileri Fuarı (23-26 Ocak 2024), Ambiente Züccaciye Fuarı (26-29 Ocak 2024), Premiere Vision Moda Fuarı (5-8 Şubat 2024), AEEDC Uluslararası Dişçilik Fuarı (5-9 Şubat 2024), Fruit Logistica Meyve Sebze Fuarı (7-10 Şubat 2024), Gulfood Dubai Gıda Fuarı (19-23 Şubat 2024), Lineapelle Uluslararası Deri ve Aksesuarları Fuarı (20-23 Şubat 2024), E-Commerce Expo (21-23 Şubat 2024).