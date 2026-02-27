İZTO Başkanı Mahmut Özgener: “Kemalpaşa Lojistik Merkezi, tüm Türkiye’ye hizmet verecek nitelikte”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir ve bölge ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacak olan Kemalpaşa Lojistik Köyü’nün yapımı devam ediyor.

Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile ilgili gelişmeleri ve merkezin sağlayacağı avantajları aktaran İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Batı Anadolu ve tüm Türkiye’ye hizmet verebilecek nitelikte olan projenin, İzmir’de yeni yatırım alanları açacağını, yeni fabrikalar kurulmasını sağlayacağını, bunların yanı sıra, yeni istihdam imkânlarını da beraberinde getireceğini söyledi.

Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin, kenti lojistik anlamda bir üst seviyeye taşıyacağını ve çalışmalara büyük bir titizlikle devam ettiklerini söyleyen Özgener, “Bu proje, yalnızca Kemalpaşa ve İzmir için değil ülkemiz için önem arz ediyor. Merkezde çalışmalar büyük bir hızla sürüyor. Son olarak 29 Ocak 2026 tarihinde, Gümrük Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Sosyal Kafe Alanı ve Acente Ofisleri binalarına ilişkin üst yapı ruhsat başvurusunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yaptık. Üst yapı ruhsatlarının alınmasının ardından elektrik ve sıhhi tesisat alt yapı ihalelerine başlanacak” dedi.

Projenin ilk aşamasında, 100 bin metrekare alanda yapılacak 357 araçlık uluslararası TIR park alanı, 237 araçlık taşıt üstü supalan TIR sahası ve 129 araçlık gümrüklü araç TIR park alanının tamamlanacağını vurgulayan Özgener, “Devamında, şoför sosyal tesisleri, gümrük müdürlüğü ve işletme müdürlüğü ofis binaları, sosyal tesis ve kafeterya binaları imalatlarına başlayacağız. Bunlarla birlikte, gümrüklü ve gümrüksüz açık ile kapalı alan antrepoların kiralanması için de talep toplama duyurusuna çıkacağız. İzmir’e dünya çapında bir lojistik merkez kazandırmak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz” bilgilerini verdi.

“İzmir’e büyük değer katacak”

Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin sadece İzmir çevresine değil, İzmir Alsancak ve Aliağa Liman bağlantıları ile Batı Anadolu ve tüm Türkiye’ye hizmet verecek nitelikte bir proje olduğunun altını çizen Özgener, “Kombine taşımacılığı teşvik etmesi, konteyner yükleme ve boşaltma faaliyetlerini iyileştirmesi, Alsancak Liman sahasının konteyner stok sahası olarak kullanımının önüne geçmesi, kent içinde tehlike arz eden konteyner park sahalarını bölgeye taşıması, TIR ve kamyon sirkülasyonunu azaltması, demiryolu taşımacılığını arttırması, gümrük ve lojistik hizmetlerinde operasyon hızını ve verimliliğini arttırması, işletme maliyetlerini düşürmesi gibi nedenlerle Kemalpaşa Lojistik Merkezi İzmir’e büyük bir değer katacak” diye konuştu.

“Koridor üzerinde yılda yaklaşık 25 milyon ton yük taşınıyor”

Kemalpaşa Lojistik Merkezi’nin bulunduğu koridor üzerindeki toplam karayolu taşımasının yılda yaklaşık 25 milyon ton seviyesinde olduğunu dile getiren Özgener, “Koridor dışında olup, Kemalpaşa OSB ile ilişkilendirilebilecek taşımaları da dâhil ettiğimizde karayolu taşımacılığı potansiyeli toplam 35 milyon ton. Lokal konteyner talebinin ortalama tahminle 2025 yılında 2.3 milyon TEU olarak gerçekleşeceğini, 2040’lı yıllardan sonra ise 5 milyon TEU düzeyinin aşılacağını düşünüyoruz” dedi.

“Tüm ulaşım alt yapısına bağlantısı var”

Merkezin, bölgeye hizmet veren tüm ulaşım altyapısına da doğrudan bağlı olduğunu ifade eden Özgener, “Devlet yollarının yanı sıra Ankara, İstanbul, Çanakkale, Antalya otoyolları ve konvansiyonel ve yapımı devam eden yüksek hızlı tren demiryolu lojistik merkezle bağlantı kurulabilir durumda. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ndeki bir ürünün Ankara’ya ve İzmir’e daha hızlı ulaşması sağlanmış olacak. Bu kapsamda, projemiz İzmir’de yeni yatırım alanları açacak ve yeni fabrikalar kurulmasını sağlayacak, bunların yanı sıra, yeni istihdam imkânlarını da beraberinde getirecek” değerlendirmelerinde bulundu.