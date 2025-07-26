İZTO Başkanı Mahmut Özgener: “Mobilyada ilerlemek için ihracat odaklı planlamalar yenilenmeli”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) ev sahipliğinde, Ege İhracatçı Birlikleri'nin katkıları ve Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) organizasyonuyla düzenlenen Mobilya Sektör Buluşmaları yapıldı. Tasarım, yeşil ekonomi, markalaşma ve ihracat konularının ele alındığın toplantıda, Türkiye’nin mobilya sektöründe küresel ölçekte söz sahibi ülkeler arasında yer aldığını söyleyen İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Sektördeki güçlü konumumuzu koruyabilmek ve daha ileri taşıyabilmek için ihracat odaklı planlamalar yenilenmeli ve daha kararlı adımlar atılmalı” dedi.

Türkiye’nin mobilya sektöründeki başarısının kaliteli üretim gücü, pazarlardaki değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlayabilmesi, pazar çeşitlendirmesi konusundaki stratejik yaklaşımı ve tasarımdaki yetkinliği sayesinde olduğunu söyleyen Özgener, “Mobilya, kentimizin geleneksel zanaat kültürünü yansıtan, büyük ustalar yetiştirmiş, emek yoğun bir sektörümüz. Bugün de bu güçlü miras, yenilikçi yapısıyla birleşerek sektörün gelişme potansiyelini artırıyor. İzmir’de mobilya sektörü adına yaptığımız önde gelen çalışmalarımızdan biri olan Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, Odamızın en değer verdiği projelerden biri. Torbalı Karma ve Mobilya OSB içerisinde mobilya sektörüne ayrılmış olan 626 bin metrekarelik alanın imar planları onaylandı. En az 3 bin metrekare ve en fazla 10 bin metrekare olmak üzere 64 sanayi parseli ürettik. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasını takiben, 2026 yılının son çeyreğinde fabrikaların temelini atmayı planlıyoruz. Öte yandan talep yoğunluğunu karşılayabilmek amacıyla OSB’mizi genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda; TOKİ için ayrılan 161 bin 887 metrekarelik ve orman vasfını yitirmiş olduğu görülen 2B Arazilerinin Bölgemize dahil edilmesi konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat ettik” ifadelerini kullandı.

Ahmet Güleç: “Sektör, dünyaya Türkiye mobilyası algısı oluşturdu”

Türkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Güleç, sektörünün diğer sektörlerden farkının, sürekli ihracatla büyüyerek, dünyada bir Türkiye mobilyası algısı oluşturması olduğunu belirterek, “Türkiye mobilya sektörü aslında küçük atölyelerle başlayıp, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdi. Bu sektör tamamen girişimcilik hikayesi. Mobilya, 43 bin imalat işletmesi ile Türkiye’deki imalat yapan firmaların yüzde 10’unu kapsayan bir sektör haline geldi. Türkiye’deki imalat sektöründeki istihdamın yüzde 5’ini kapsayan mobilya sektörü, dünya mobilya ticaretinden bugüne kadar hep pay aldı” dedi.

Ali Fuat Gürle: “En kapsamlı tasarım yarışmasını düzenliyoruz”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, tasarım ve markalaşmaya dikkat çekerek, “Birlik olarak ülkemizin en kapsamlı ve en ses getiren tasarım yarışmasını düzenliyoruz. Ezber bozan bir tasarım yarışması. Tasarımcıyı sanayici ile buluşturuyoruz. Ege Mobilya Birliği olarak sektörel ticaret heyetleri yapıyoruz. Üniversitelerle iş birliğine önem veriyoruz” diye konuştu.

Cemil Tugay: “Birlik olmalıyız”

Mobilya sektörünün büyük potansiyeline dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Markalaşmaya, tasarıma, pazarlamaya daha fazla emek harcamalıyız. Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şehir olarak bir bütün olmak durumundayız. Bazı şeyleri siyasetin dışına taşımak zorundayız. Zaman ayrışma değil, birlikte hareket etme zamanı. Biz üzerimize düşeni herkese saygı duyarak yapmaya hazırız. Bu yolda bize güvenmeniz, inanmanız yeterli” dedi.