İZTO Başkanı Özgener: Dijital dönüşüm ekonomisinde üretici olmalıyız

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye’yi dijital dönüşüm ekonomisinin tüketicisi değil üreticisi konumuna dönüştürmek için hep birlikte çalışmanın önemini vurgulayan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Her geçen yıl dijitalleşme oranlarımız iyileşiyor. Bu oranların daha da yukarıda olamamasının sebebinin ve dijital dönüşüm sürecinde firmaların önündeki en büyük engelin finansman olduğu kanaatindeyiz. İZTO olarak KOBİ’lerimizi dijital beceriler kazanma konusunda desteklemek için var gücümüzle çalışıyor, projeler ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

İZTO’nun Dijital Dönüşüm Ofisi Projesini örnek gösteren Özgener, “Projemiz kapsamında üyelerimizin dijital dönüşümlerini desteklemeyi ve onları global düzeyde rekabet edebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bir diğer projemiz de Gezici Dijital Karavan. Odamızın deniz tarafında görebileceğiniz Dijital Karavanımız da bu hedef doğrultusunda İzmir Kalkınma Ajansımızın destekleri ile hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi” dedi.

“Platformla Türkiye kazanacak”

2021 yılında toplam girişim sayısının yüzde 99,7'sini, istihdamın yüzde 71'ini, cironun yüzde 44'ünü, ihracatın yüzde 30,4'ünü KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini ifade eden Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, “Firmalarımızın hizmetlerden üretime kadar dijitalleşmesi, içinde bulunduğumuz dönüşüm sürecinde onların direncini artırırken, ülkemizin de orta gelir tuzağından çıkışını hızlandıracak” dedi.

Akıllı KOBİ platformunun firma özelinde sağladığı faydanın yanı sıra, Türkiye’nin kazanımı olacağını belirten Ürün, “Birçok ülke bu dönüşüm sürecinde yola erken çıkıp, çok daha hızlı yol alıyor. Türkiye’de de 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kuruldu. Bu kapsamda; İzmir’de ortak aklın ürünü olarak model fabrika-yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi, İZQ girişimcilik-inovasyon merkezi tüm sektörlerimiz için akıllı teknolojilerin kullanımında yol gösterici nitelikte” ifadelerini kullandı.

“KOBİ’leri büyütmenin yolu dijitalleşmeden geçiyor”

KOBİ'lerin, ekonominin dinamosu olmalarının yanı sıra toplumsal refaha, sosyal dengenin korunmasına da hayati katkılar sunduğunu söyleyen İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İlhan Zincircioğlu, “KOBİ’lerin büyümesi demek üretimin artması, ihracatın çoğalması, milli gelirin yükselmesi, işsizliğin düşmesi gibi birden fazla anlam taşıyor. Günümüzde KOBİ’leri büyütmenin yolu da dijitalleşmeden ve e-ticaretten geçiyor” dedi.