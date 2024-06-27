İZTO Başkanı Özgener: Rekabeti artıran bir vergi sistemi destekleriz

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleşti. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kent ve ülke ekonomisindeki gelişmeler ele alındı. Meclisin konuk konuşmacısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay oldu.

Her türlü parasal ve mali sıkılaştırma önlemlerine rağmen diğer ülkelere göre hala çok yüksek seyreden inatçı bir enflasyonla mücadele ettiklerini aktaran Özgener, “Bu kısır döngüyü kırmanın yolu enflasyonla mücadelede önemli bir dönemece yaklaştığımız bu konjonktür koşullarında milletçe biraz daha fedakârlık yapmaktır. Enflasyon ne kadar hızlı düşerse, reel sektör olarak yüksek faizin yarattığı daraltıcı etkiden o kadar az etkileneceğiz ve daha kolay kurtulacağız. Öte yandan vatandaşın satın alma gücünün yeniden dengeye gelmesi, istikrarlı bir artışa kavuşması da buna bağlıdır. Bu nedenlerle, enflasyonun hızlı düşüşünü sağlamak için atılacak adımlar, sıkı para politikasının inandırıcılığı ve hedeflenen sonuçlar alınıncaya kadar devamlılığı büyük önem taşıyor. Bizler de bu mücadeleye destek vermeli ve geçici olarak yaşadığımız bu sıkıntıyı hep birlikte atlatmak için çaba göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Rekabetçiliğin artmasını sağlayan vergi sistemine tam destek”

Ekonomi gündeminde yer alan yeni vergi paketine ilişkin açıklamalarda bulunan Özgener, “Parasal politikalara mali politikaların eşlik etmesi gerektiğini savunuyoruz. Ancak vergi paketine ilişkin spekülasyonların da enflasyonla mücadele politikalarına zarar vermemesi gerekiyor. Ayrıca vergi paketiyle ilgili herhangi bir taslak kamuoyu ile paylaşılmadan yorum yapmanın sağlıklı değil. Adil, işletmelerimizin rekabetçiliğinin artmasına destek sağlayan, yeni yatırımların önünü açan, dolaysız vergilerin payının arttığı, yalın bir vergi sistemine her zaman destek verdiğimizin de altını bir kez daha çizmek isterim” dedi.

Enflasyonla mücadelede Türkiye’nin ekonomisi açısından en kritik konu olduğunu aktaran Özgener, “Mayıs ayında yüzde 75 ile tepe noktasına ulaştığı tahmin edilen enflasyonun 2024 yılı 3. çeyrekten itibaren yavaş yavaş gerilemeye başlayacağı öngörülüyor. Enflasyondaki seyri yakından etkileyen büyüme ile ilgili ilk çeyrek verileri bu ay açıklandı. Tüketimdeki büyümenin yıllık yüzde 7,3 ile ekonominin ana gücünü oluşturduğunu görüyoruz. Daha da önemlisi, bu büyüme hızı ve dağılımının enflasyonu düşürmeye yardımcı olmadığını düşünüyoruz” dedi.

“İzmir turizm kenti olmalıdır, ama henüz hazır değil”

Meclise konuk olan Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde çok tepki gören ‘İzmir’i turizm kenti yapma düşüncem yok’ sözlerine açıklık getirdi.

Tugay, “İzmir’in sorunlarını halletmeden kentin turizm hamlesini karşılık bulmaz. İzmir’e gelen turistler şehir içinde vakit harcamadan Efes’e gidip geliyor. Bunları görmeden İzmir’i turizm kenti yapacağız demek gerçekçi değil. İzmir turizm kenti olmalıdır ama bunları hazırlamadan, eksikleri gidermeden turistleri getirmeye çalışırsak niteliksiz turist kurbanı oluruz” diye konuştu.

İzmir’de ekmeğe zam

İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubunun önerisi ile İzmir’de 9 TL'den satılan 220 gram ekmeğin gramajı 200'e düşürülürken fiyatının da 10 TL olması önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edildi.