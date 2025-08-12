“Gayrimenkulde erkenciler yatırıma başladı”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Yılın ilk üç ayında 694 bin 628 adet ile tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek gayrimenkul satış rakamı yakalanırken, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2025’in ilk yarısında Türkiye genelinde toplam 691 bin 893 konut satıldı. 2024 yılının aynı dönemine göre konut satışları yüzde 27 artmış oldu.

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi, Gayrimenkul Faaliyetleri Komitesi Üyesi Adnan Bozbay, konut kredilerinin bir süredir verilmemesi ve yüksek faiz oranları nedeniyle gayrimenkul piyasasının da durgun olduğunu belirterek, bu durumun da kendi içinde fırsatlar yarattığını, ikinci el konuta ilginin yüksek olduğunu dile getirdi. Bozbay, “Bu dönemde erkenci dediğimiz alıcılar gayrimenkule yönelmiş durumda, konut kredi faizleri düştüğünde talep artacak fiyatlar yükselecek, parası olan şu anda yatırımı gayrimenkule yapıyor” dedi

Son dönemde gayrimenkul piyasasında hem satış adedinde hem de tapu işlem hacmi ve harç gelirinde ciddi bir canlılık olduğunu hatırlatan Bozbay, “Projeden satılan konutlar, 5 ya da 10 yaşında da olsa ikinci el konutların iki katı fiyatına satılıyor. Böylece yatırımcılar da ikame amaçlı olanlar da ikinci ele yöneliyor. Bu durum müteahhitlerin satışları düştüğünden onları zorluyor. Gayrimenkul fiyatları enflasyonun da üzerinde arttı. Son 4 yılda yaklaşık yüzde 800 fiyat artışları var. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, İran-İsrail savaşı derken vatandaşlık verilmek üzere yabancılara çok sayıda konut satıldı. 250 bin dolarlık konut yatırımı ile vatandaşlık alınıyordu. Bu durum fiyatları speküle etti. Fiyat farkı açıldıkça ikinci ele talep de arttı. Hane halkı gelirindeki artış enflasyondaki artıştan geri kaldı. İkame amaçlı alımlar, eşten, dosttan, altın yatırımından, faizden kazanılan paralarla gerçekleşti. Şu anda talepler 5 milyon TL ile 6 milyon TL arası konutlarda görülüyor” diye konuştu.

“Konut kredisinde faiz değil hacim önemli”

2025’te konut kredisi faizlerinin ortalamada yüksek seyrettiğini ancak bazı devlet bankalarının kampanyalarında oranların yüzde 2,7–3,2 bandına kadar gerilediğini dile getiren Bozbay, “Düşen faiz etkisiyle alımlar hızlanacaktır. Ancak burada en önemli nokta faiz oranı değil kredi hacmi. Bu dönemde bankalar 600 bin TL gibi bir kredi veriyorsa işe yaramayacaktır. Daha önceden yüzde 80 oranında konut kredisi veriliyordu. Faizler iner, kredi hacmi artarsa daha da hareketlenir. Talepler artar, fiyatlar yükselir. Bu nedenle şu anda gayrimenkul yatırımı kazandırır. Öte yandan ilk evim kredisinde hem faizler düşük hem hacim yüksek” ifadelerini kullandı.