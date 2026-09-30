İZTO / ÖZGENER: “Hukuka aykırı kazanç hiç kimsenin yanına kâr kalmamalı”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, son dönemde bazı yatırım fonlarına ilişkin yürütülen tasfiye ve diğer düzenleyici süreçlerin sermaye piyasalarına duyulan güven açısından yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Yatırımcı haklarının korunması, düzenleyici çerçevenin açık biçimde uygulanması ve piyasalarda belirsizlik yaratılmamasının önemine dikkat çeken Özgener, hukuka aykırı işlemlerden sorumluluğu tespit edilen kişilerin mevzuatın imkân verdiği ölçüde şahsi malvarlıklarıyla da sorumlu tutulması ve haksız kazançların geri alınarak yatırımcı zararlarının karşılanması gerektiğini belirtti.

Finansal piyasalarda güven ve öngörülebilirliğin korunmasının önemine dikkat çeken Özgener, son dönemde bazı yatırım fonlarına ilişkin yürütülen tasfiye ve diğer düzenleyici süreçlerin sermaye piyasalarının işleyişi açısından yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu süreçlerde yatırımcı haklarının korunması, düzenleyici çerçevenin açık biçimde uygulanması ve piyasalarda belirsizlik yaratılmaması gerekiyor. Hukuka aykırı işlemlerde sorumluluğu tespit edilen kişilerin, mevzuatın imkân verdiği ölçüde şahsi malvarlıklarıyla da sorumlu tutulmaları, elde edilen haksız kazançların geri alınarak yatırımcı zararlarının mümkün olan en yüksek ölçüde karşılanması önemli. Piyasalarda güvenin korunması açısından hukuka aykırı işlemlerden elde edilen kazancın ve yatırımcıya verilen zararın hiç kimsenin yanına kâr kalmayacağının açık biçimde ortaya konulması gerekiyor. Sermaye piyasalarının tasarrufların yatırımlara aktarılması, şirketlerin finansmana erişiminin çeşitlendirilmesi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından katkılarını sürdürebilmesi için yatırımcı güvenini destekleyen şeffaf, adil, öngörülebilir ve sağlıklı bir piyasa yapısının korunması büyük önem taşıyor” dedi.

Dezenflasyon sürecinde sanayinin üretim kapasitesinin korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik önerilerinin OVP’de karşılık bulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Özgener, “Finansman politikalarında da benzer bir değişim görüyoruz. Genel bir kredi genişlemesinden ziyade finansmanın üretim, ihracat ve somut işletme ihtiyaçlarına göre daha seçici biçimde yönlendirilmesini olumlu buluyoruz. İhracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyet yürüten firmalara yönelik reeskont kredilerinin yanı sıra katma değerli üretim ile stratejik ve kritik teknoloji yatırımlarını destekleyen YTAK’ın hacminin artırılmasını ve KOBİ’lerin de sisteme dahil edilmesini yerinde buluyoruz” dedi.

Uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman kaynaklarına erişimin genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Özgener, “Nakit akışı bozulan ancak üretim ve ihracat kapasitesini koruyan firmalara yönelik vergi, SGK primi ve diğer kamu yükümlülüklerinde belirli kriterlerle yeniden yapılandırma ve taksitlendirme imkânlarının geliştirilmesi destekleyici olacaktır. Ancak üretim kapasitesini korumak tek başına yeterli değil. Desteklerin verimlilik artışı, teknolojik dönüşüm ve daha yüksek katma değerli üretime geçişi hızlandırması gerekiyor. Yapay zekâ ve teknolojik dönüşüm konusunda kendi rekabet avantajlarımızı esas alan seçici ve bize özgü bir teknoloji politikası geliştirmeli, kamu kaynaklarını stratejik alanlarda yoğunlaştırmalıyız. Programın başarısını da açıklanan hedeflerden çok uygulama performansı ve üretim yapımızda yaratacağı dönüşüm üzerinden değerlendireceğiz” diye konuştu.