İZTO YK Başkanı Özgener: Zombi şirketler vergi adaletsizliğine sebep oluyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Mayıs ayı meclis toplantısında, vergi ve teşvik sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, verimli olmayan firmalara verilen teşviklerin vergi adaletsizliğine sebep olduğunu, “zombi şirketler” doğduğunu dile getirdi.

Kayıt dışı ekonominin varlığının, firmalar açısından hem haksız rekabete yol açtığını, hem de verimlilik artışını engellediğini dile getiren Özgener, bu nedenle bütçedeki açığı gidermek için atılacak ilk adımın kayıt dışı kazançların tespit edilmesi ve vergilendirilmesi olduğunu belirtti. Özgener, “Kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi için atılacak tüm adımları destekliyor, bu adımların enflasyonla mücadeleye de destek olacağı inancıyla bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Vergiyle birlikte teşvik sisteminin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Daha önce de birçok kez ifade ettiğim gibi; mevcut koşullarda verimli olmayan her firmanın teşviklerle yüzdürülmesi ve muafiyetlerden faydalandırılması vergi adaletsizliğine sebep oluyor. Bu nedenle, ‘zombi şirketler’ olarak da adlandırılan bu firmalara yönelik vergi ve teşviklerin gözden geçirilmesi zorunlu hale geliyor” diye konuştu.

“Asgari ücretteki artış enflasyonu körüklüyor”

Reel sektör açısından, enflasyonu düşürme sürecindeki en önemli konunun asgari ücret olduğunu işaret eden Özgener, “Hizmet sektöründe egemen olan fiyatlama davranışı etkisinin dezenflasyon dönemlerinde daha belirgin hale geldiğinden, sektör dinamiklerinin, enflasyondaki düşüşü yavaşlatan ana unsur olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bunun arkasındaki en önemli sebep de hizmet sektöründe asgari ücretin yükü. Asgari ücretteki artış; hem maliyetler hem de beklentiler kanalı ile enflasyonist süreci olumsuz etkiliyor. Asgari ücrete yıl içinde herhangi bir artış yapılması, aynı sarmalı tetikleyecek ve Merkez Bankası’nın enflasyonu hedef patikasına indirmek için ek sıkılaştırma yapmasına sebep olacak. Bu durum, reel sektörü, daha uzun süreyle sıkı para politikasına ve yüksek faize maruz bırakacak. Refah artırıcı politikalar, özellikle sabit ve dar gelirli kesim açısından gerekli. Fakat istenilen refah artışını, enflasyonist ortamda asgari ücret artışı sağlamıyor. Enflasyonu körüklediği için alım gücünü daha da azaltıyor” ifadelerini kullandı.