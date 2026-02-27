Jak Eskinazi: “Alsancak Limanı’nı almak yetmez, gemiyi getirecek anlaşmalar şart”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Alsancak Limanı’nın devrine ilişkin kararı İzmir iş dünyası adına olumlu karşıladıklarını belirterek, limanın yeniden işlev kazanmasının ancak güçlü bir yatırım ve doğru planlamayla mümkün olabileceğine dikkat çekti. Eskinazi, limanın çalışabilmesi için yalnızca fiziki yatırımların değil, uluslararası gemi firmalarıyla yapılacak anlaşmaların da kritik önemde olduğunu vurguladı.

Alsancak Limanı’nın uzun süredir atıl durumda olduğuna işaret eden Eskinazi, “Bu limanın çalışabilmesi için ciddi bir yatırıma ihtiyaç var. Devletin buraya yatırım yapma imkânı olmadığı için, yatırım yapacak bir firmanın devralması doğru bir adım. Ancak limanı almak tek başına yeterli değil; konteyner ve yük taşımacılığı için mutlaka uluslararası gemi şirketleriyle anlaşmalar yapılması gerekiyor. Gemiler kendiliğinden gelmez, cazip koşullar sunulması şart” diye konuştu.

Limanın kimin tarafından alındığının siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizen Jak Eskinazi, Alsancak Limanı’na gelecek gemilerin uluslararası gemiler olduğunu vurgulayarak, “Gelecek olan gemiler uluslararası gemiler. Uluslararası gemiler siyasete bakmaz; nerede avantaj varsa oraya yanaşır. Alsancak Limanı bir süredir atıl durumda, zaten bu yüzden çalışmıyordu. Eski performansını bulması tamamen çalıştıranın maharetine bağlı. Limanı dört dörtlük yaparsınız ama gemi firmalarıyla anlaşma yapmazsanız yine kimse gelmez, yazık olur. Bence kimin aldığı önemli değil, önemli olan bu limanın yeniden çalışır hale getirilmesi” dedi.