Jak Eskinazi: Devlet desteklerindeki artış ihracatta rekabetçiliğimizi artıracak

İZMİR / EKONOMİ

Avrupa Birliği, 2019 yılında ortaya Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Programıyla ticaretin kurallarını yeniden belirledi. AB, Türkiye’nin ihracatından yüzde 40’ın üzerinde pay aldığı için, 23 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı; ihracatçılarımızın AB Yeşil Mutabakatına uyum sağlayabilmeleri için yeni bir destek paketini ortaya koydu.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü esas alan AB Yeşil Mutabakatının, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) ’yla; Türkiye’nin AB’ye ihracatının yüzde 34’üne imza atan demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen sektörleri öncelikli ikinci halkada tekstil ve hazır giyim sektörlerinin AB’ye ihracatta sıfır karbon hedefine ulaşmalarını zorunlu kıldığına dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şirketlerimiz tarafından Yeşil Mutabakata Uyum için alınan danışmanlık hizmeti giderlerinin 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 10 bin TL’ye kadar Ticaret Bakanlığı’nda desteklenme kararını mutlulukla karşıladıklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakata uyum ile ilgili çalışmaların destek kapsamına alınması taleplerini son yıllarda güçlü bir şekilde dile getirdiklerini aktaran Eskinazi, “Ticaret Bakanlığı’mızca verilen devlet destekleri arasında AB Yeşil Mutabakatıyla ilgili sadece danışmanlık hizmetlerinin olması yeterli değildir. Bu konuda firmalarımızın yapacağı yenilenebilir enerji yatırımları da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca devlet destekleri kapsamına alınmalıdır” diye konuştu.

"Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Destekleri döviz bazında verilmeli"

Türkiye’de sayıları 140 bine ulaşan ihracatçı firmaların ihracatlarını artırmaları ve Türkiye’nin ihracat hedeflerinin tutturulması için pazarlama faaliyetlerinde en etkin yollardan birisinin fuar katılımları olduğunun altını çizen Eskinazi sözlerine şöyle devam etti: “Yurtiçi fuarlar için verilen desteklemeler firmalarımızın TL bazında alabildiği hizmetlerde TL ile, döviz bazında satın almalarında döviz bazında revize edilmelidir. Yurtdışı fuar desteklemelerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi döviz şeklinde yapılmasıdır. Burada ülkemizdeki enflasyonist ortam dikkate alınarak bu desteklerin verimli olabilmesi için tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi toplamının ikiye bölünmesiyle oluşacak yeniden değerleme oranının uygulama tebliğlerinde yer alması gerekiyor.”

Eskinazi, Ticaret Bakanlığı’nca ortaya konulan “Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri İhracatı Geliştirme Stratejisi” kapsamında Marka ve TURQUALITY ve birim kira destek sürelerinin yenilenmesi ve çok kanallı zincir mağaza desteğinde 2024 yılı için 55 milyon 925 bin 645 TL olarak belirlenen destek üst limitinin yıllık 180 milyon TL’ye çıkartılarak destek süresinin yeniden düzenlenmesini de ihracatçı sektörlerimiz açısından mutluluk verici gelişme olarak tanımladı.

"Tasarıma destek sürmeli"

Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nin ortaya koyduğu fizibilite raporu sonrasında 2014 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Tasarım tebliğiyle Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin; yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirdikleri tanıtım harcamaları, tasarımcı şirketler için en fazla 300 bin doları, tasarım ofisleri için en fazla 150 bin dolarıa kadar yüzde 50 oranında ve yıllık limitlerle desteklendiğine temas eden Eskinazi, “Bu destek yürürlükten kaldırıldı. Türkiye’de pek çok sektörümüz bu tebliğ sayesinde tasarım yönlerini güçlendirdi. Maliyet artışları nedeniyle ürün satamadığımız noktada tasarımcılarımızın koleksiyonlarını satar hale gelmiştik. Tasarım desteğinin günümüz koşullarına uygun yeniden kurgulanarak hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi.