Japon iş dünyası yatırım gündemine TÜİOSB’yi aldı

JETRO, TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne stratejik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret, TÜİOSB’nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki konumunu güçlendiren önemli bir temas olarak değerlendirildi. JETRO İstanbul Direktörü Seigo Endo, Türkiye’nin yeşil ve dijital doğan ilk organize sanayi bölgesi olan TÜİOSB’yi ziyaret ederek TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’ye yatırım yapmayı değerlendiren Japon şirketlerine yönelik bilgi desteği sağladıklarını belirten Endo, Türkiye’de hâlihazırda faaliyet gösteren ve büyüme planlayan Japon firmalar için de potansiyel Türk iş ortaklarıyla temas kurulmasına katkı sunduklarını ifade etti. Endo, TÜİOSB’nin bu çerçevede Japon yatırımcılar açısından önemli fırsatlar barındırdığını vurguladı.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ise JETRO aracılığıyla Japon iş dünyasının TÜİOSB’ye ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, “TÜİOSB, Yeşil OSB kriterlerine uygun yatırım yapabilecek, orta ve yüksek teknolojiyle üretim gerçekleştiren tüm sektörlere açıktır. Sahip olduğumuz çeşitlilik ve güçlü altyapı, katma değer üreten küresel sektörlerin bölgeye entegre olabilmesi açısından önemli bir avantaj sunmaktadır” dedi.

İş birliği için ilk adımlar atıldı: B2B etkinlikleri gündemde

Toplantıya TÜİOSB Başkan Vekili Armağan Öner, katılımcı Deniz İzol, Bölge Müdürü Ebru Karalar Akdeniz, Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Fıçıcılar, Yönetici Asistanı Ceyda Önder, Sürdürülebilirlik Uzmanı Lerzan Sürmen ve Proje ve Teşvik Uzmanı Gizem Çandır Çoşkuner de katıldı. Görüşmede, ilk etapta Japon firmaları ile TÜİOSB bünyesindeki şirketler arasında B2B iş görüşmeleri düzenlenmesi yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Seigo Endo, Türkiye’de faaliyet gösteren Japon şirketlerine yönelik haftalık olarak yayımlanan bültende TÜİOSB’ye yer vereceklerini, Kurban Bayramı sonrasında ise Japonya’daki şirketlerle çevrim içi toplantıların başlatılabileceğini ifade etti.

Bölgenin sosyal ve turistik değerleri de tanıtıldı

Toplantının ardından TÜİOSB şantiye sahasında incelemelerde bulunan JETRO İstanbul Direktörü Seigo Endo’ya, bölgenin sosyal yaşamına ve turistik potansiyeline ilişkin tanıtım programı da gerçekleştirildi.