JED Başkanı Ali Kındap: “Termal turizm tesisleri sağlık turizmine göre planlanmalı”

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de sayıları artan termal tesisler, sadece kaplıca turizmine odaklanan altyapı ile inşa edilirken; dünyada talebi hızla artan fizik tedavi rehabilitasyon ve termal kür merkezlerinin ülke genelindeki sayısı son derece yetersiz. Jeotermal enerjide dünyanın en zengin 4’üncü ülkesi olan Türkiye’nin, bu alandaKİ büyük potansiyeline dikkat çeken Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, “Yatırımları planlanan termal turizm tesisler, profesyonel hekimler ve sağlık çalışanlarının hizmet verdiği termal tedavi, kür ve fizik tedavi merkezleri ile birlikte planlamalı. Böylelikle ülkemiz, jeotermal kaynaklarından sağlık turizmi boyutuyla da daha fazla yararlanmış olur” dedi.

Türkiye’deki jeotermal kaynakların; sıcaklık, debi, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa'daki örneklerinden çok daha üstün nitelikler taşıdığını vurgulayan Kındap, “Bu alanda hizmet verecek turizm tesisleri birer hastane gibi tasarlanmalı. 2024’te hizmete giren 9 ve bu yıl hizmete girmesi planlanan 15 termal otel ile mevcuda 7 bin 500 termal yatak kapasitesi eklenecek. Avrupa’da kür merkezlerindeki termal tedaviye ilgi giderek artıyor. Ama Türkiye’de hizmete giren ve yatırım aşamasında olan tesislerimiz daha çok kaplıca turizmine odaklanıyor. Yüz milyonlarca dolar yatırım yaptığımız bu tesislerimiz, uluslararası akreditasyonu olan fizik tedavi ve rehabilitasyon, balneoterapi ve kür tedavisi merkezleri ile birlikte planlanmalı. Tesisleşme atılımını yaparsak, milyarlarca dolar gelir elde etmemiz mümkün” diye konuştu.

Turizm geliri iki kat artabilir

Anadolu’nun dünyada jeotermal kaynaklarla sağlık uygulamalarının ilk uygulandığı coğrafya olduğuna işaret eden Kındap, Türkiye’nin jeotermal enerjide Avrupa’nın lider ülkesi olmasına rağmen sadece 70 bin termal yatak kapasitesine sahip olduğunu anımsattı. Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar az kaynağı olan Almanya’nın 750 bin termal yatak kapasitesi ile her yıl 10 milyondan fazla turiste ev sahipliği yaptığını belirten Kındap, “Rekorlarla kapattığımız 2024 yılında 62,2 milyon turisti misafir ettik ve toplamda 61,1 milyar dolar gelir elde ettik. Turist başına gelirimiz ise bin dolar seviyesinde kaldı. Ülkemizde termal turizmden yararlananların sayısı ise sadece 3 milyon seviyesinde. Bu sayının hemen tümü yerli turistlerden oluşuyor. Termal tedavi merkezleri ile kişi başına elde ettiğimiz turizm gelirimizi en az iki katına çıkarmamız mümkün” dedi.

Yeni termal otellerin çoğu Afyonkarahisar’da

Türkiye’de 2024’te 9 adet termal turizm tesisi hizmete girerken, 2025 ve sonrasında 15 yeni termal otel daha hizmete başlayacak. Bu tesislerin 11’i 5 yıldızlı ve 4 bin 622 yatağa sahip, 4 adeti ise 4 yıldızlı ve 974 yatağa sahip olacak. Toplamda ise yatak sayısı 5 bin 596 adete ulaşacak. Açılacak yeni termal otel sıralamasında 2 bin 150 yatak ile Afyonkarahisar ilk, 5 yıldızlı iki otel ve toplam 620 yatak sayısı Konya ikinci, 4 ve 5 yıldızlı 2 otelde toplam 578 yatak sayısı ile Diyarbakır üçüncü sırada yer alıyor. Bu illeri ise 4 yıldızlı bir otel 550 yatak sayısı ile İzmir, 4 ve 5 yıldızlı birer tesiste 524 yatak ile Bursa, 5 yıldızlı bir tesiste 410 yatak ile Uşak, 4 ve 5 yıldızlı birer otelde 304 yatak ile Balıkesir, 5 yıldızlı bir tesiste 300 yatak ile Kütahya ve 5 yıldızlı bir otelde 160 yatak ile Erzurum takip ediyor.