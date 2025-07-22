JED Başkanı Ali Kındap: “Termal turizmde varlık içinde yokluk çekiyoruz”

EKONOMİ / İZMİR



Türkiye’nin jeotermal enerjide Avrupa’nın lider ülkesi olmasına rağmen sadece 70 bin termal yatak kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, “Ülkemizde termal turizmden yararlananların sayısı ise sadece 3 milyon seviyesinde. Adeta varlık içerisinde yokluk çekiyoruz” dedi.



Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar az kaynağı olan Almanya’nın 750 bin termal yatak kapasitesi ile her yıl 10 milyondan fazla turiste ev sahipliği yaptığını söyleyen Kındap, “Rekorlarla kapattığımız 2024 yılında 62,2 milyon turisti misafir ettik ve toplamda 61,1 milyar dolar gelir elde ettik. Turist başına gelirimiz ise 1000 dolar seviyesinde kaldı” diye konuştu.



Türkiye’de sayıları artan termal tesislerin pek çoğunun kaplıca turizmine odaklanan altyapı ile inşa edilmesine karşın, fizik tedavi rehabilitasyon ve termal kür merkezi standartlarından uzak ve sayıca yetersiz olduğunu söyleyen Kindap, İzmir’in termal tedavi uygulamalarında 3 bin 200 yıllık geçmişe sahip olduğunu hatırlattı.



“İnciraltı, İzmir’in termal turizmde kaderini değiştirecek”



İzmir’in, İnciraltı’nda tamamlanma aşamasına gelen 1/100 bin ölçekli imar planı değişikliği ile termal turizm ve sağlık merkezi olmaya hazırlandığını ifade eden Kındap, İzmir’in tam merkezinde yer alan ve yarım yüzyıla yakın süredir devam eden planlama sorunu aşılan İnciraltı bölgesinin, kentin termal sağlık turizmi alanında kaderini değiştirecek potansiyel taşıdığını söyledi.



Kındap, İnciraltı’nın da içinde bulunduğu bölgenin, çevreye saygılı planlama ilkeleri ve doğru altyapı yatırımları ile örnekleri dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde bulunan termal sağlık merkezi olarak değer yaratabileceğini belirtti.



“Hastane gibi tasarlanmalı”



Türkiye’deki jeotermal kaynakların; sıcaklık, debi, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa'daki örneklerinden çok daha üstün nitelikler taşıdığını vurgulayan Kındap, “Dünya üzerinde kentin bu kadar içinde ve bu kadar yüksek bir jeotermal potansiyele sahip bir bölge bulunmuyor” diye konuştu.

İnciraltı’nın yatay mimariye sahip, doğa ile dost inşa edilmiş, uluslararası akreditasyonu olan fizik tedavi ve rehabilitasyon, balneoterapi ve termal kür tedavisi merkezleri ile birlikte planlanması gerektiğini söyleyen Kındap, bu tesisleşme atılımı yapılırsa, İzmir’e milyarlarca dolar döviz geliri sağlanabileceğini sözlerine ekledi.