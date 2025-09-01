Jeotermal enerjide Kuru Kayaç devrimi başladı

İZMİR / EKONOMİ

Sürdürülebilir ve temiz enerji üretim hedefleri kapsamında gelişmiş ülkelerde kullanımı giderek artan jeotermal enerjide, devrim niteliğinde teknolojiler geliştiriliyor. Son olarak, jeotermal kaynaklardan elde ettiği 3900 Megavat (MW) elektrik enerjisi ile bu alanda dünya lideri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan Geliştirilmiş Jeotermal Sistem (EGS) projesi ile yerkürenin kuru kayaç ısısından da enerji üretmenin yolu açıldı.

Sektörde çığır açan bir uygulama olarak görülen bu teknoloji ile dünyanın her yerinde elektrik üretmek mümkün olabilecek ve yapay zekâya dayalı jeotermal kuyu sondaj yöntemleri ile sondaj maliyetleri de yüzde 60 oranında düşecek.

Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, geliştirilen teknoloji hakkında yaptığı değerlendirmede, jeotermal enerjinin sadece yüksek sıcaklıktaki su kaynaklarına bağlı olmadığını, sıcak kayaların da enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini gösterdiğini belirtti.

Bu teknolojinin dünyanın her yerinde, konvansiyonel jeotermal kaynaklara bağımlı olan jeotermal enerji üretiminin gelişmiş sistemlerle kuru kayaçlardan da enerji üretimi yolu açtığına dikkat çeken Kındap, yeni sondaj teknikleri sayesinde sondaj maliyetlerinin de 1000 USD/feet seviyesinden 300 USD/feet seviyesine düşürüldüğü, sondaj ilerleme hızlarında da önemli artışlar sağlandığını kaydetti.

ABD’de bir jeotermal girişim tarafından geliştirilen “Project Red” adındaki 3 Megavat (MW) kurulu gücündeki pilot uygulamanın, jeotermal enerjinin dünya çapında kullanımına dair önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Kındap, geliştirilen teknoloji sayesinde insan eliyle yeraltında ısı eşanjörleri kurulduğunu ifade etti