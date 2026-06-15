Jeotermal sektörü hibritte yüzde 20 kapasite istiyor

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümünde stratejik bir rol üstlenen jeotermal enerji sektörü, hibrit santral yatırımlarına yönelik mevcut kapasite tahsislerinin artırılmasını talep ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) jeotermal santraller için açtığı 100 MW’lık hibrit kapasite başvuruları sürerken, sektör temsilcileri bu miktarın mevcut kurulu güç ve öz tüketim ihtiyaçları karşısında yetersiz kaldığını savunuyor. Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, santrallerin ürettikleri enerjinin önemli bir bölümünü kendi faaliyetleri için kullandığını belirterek, yatırımcılara santral kurulu güçlerinin en az yüzde 20’si oranında hibrit kapasite tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı.



EPDK tarafından tahsisi yapılan 100 MW hibrit kapasite için yatırımcıların 30 Haziran 2026 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurularının alındığını kaydeden Kındap, sektörün talebinin, jeotermal santrallerin kurulu güçlerinin en az %20’sine karşılık gelecek şekilde güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı hibrit santral kapasitesi olduğunu belirtti.



Tahsis edilen 100 MW’lık kapasiteye sadece YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) süresini tamamlamış jeotermal santrallerin başvurabildiğine dikkat çeken JED Başkanı Ali Kındap, “2025 sonu itibarıyla on yıllık YEKDEM sürelerini tamamlayarak sistemden çıkan jeotermal santrallerimizin kurulu gücü 620 MW seviyesinde gerçekleşti. 2026 sonunda bu kurulu güç 833 MW’a yükselecek. Bu verilerin, 100 MW’lık hibrit kapasite tahsisinin yetersizliğini göstermesi bakımından dikkat çekici olduğunu düşünmekteyiz. Santrallerimiz, ürettikleri enerjinin % 20 ilâ % 25’ini kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tüketiyor. Bu durumda yatırımcılarımıza, kurulu güçlerinin en az % 20’si kadar hibrit santral tahsisi yapılmasını gerekli görmekteyiz. Ayrıca EPDK, başvurularda santrallerin kapasite faktörlerini dikkate alacak. En yüksek kapasite faktöründen başlayacak ve kapasite dolana kadar tahsis yapacak. Santrallerimiz farklı rezervuar alanlarında üretim yaptıkları için doğal olarak kapasite faktörü birbirinden farklılık gösteriyor. Bu durumda kurulu gücü ve doğal olarak öz tüketimi yüksek olmasına rağmen kapasite faktörü görece daha düşük bir santralin bu tahsisten yararlanması, 100 MW’lık sınır da düşünüldüğünde imkânsız hâle gelecek” dedi.



Bir jeotermal santral için azami 10 MW’lık kapasite sınırlaması getirildiğine de anımsatan Kındap, 16 Nisan 2026 tarihinden önce hibrit santral başvurusu yapan yatırımcıların da aynı tahsise dahil edileceği bilgisini verdi.

Jeotermal enerji sektörünün, toplam kurulu gücün %20’sine karşılık gelen 360 MW hibrit santral kapasitesi tahsis edilmesi halinde, yatırım için çok daha fazla motive olacağını sözlerine ekleyen Kındap, Türkiye genelinde 27 bin MW’a ulaşan güneş ve 16 bin MW’a ulaşan rüzgar enerjisi kurulu gücü düşünüldüğünde, yatırımcı taleplerinin makul ve uygulanabilir olduğunu söyledi.