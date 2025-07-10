Jimmy Key, atık miktarını yapay zeka ile azaltacak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de 72, yurtdışında 14 mağazasıyla büyümeye devam eden Jimmy Key, tasarım çalışmalarına yapay zekâyı entegre ederek numune üretim yöntemlerinin doğaya olan yükünü ciddi ölçüde azalttı.

Üretimden atık yönetimine kadar her süreci yeniden kurguladıklarını dile getiren Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Sadece modayı değil, üretim zihniyetini de dönüştürüyoruz. Sürdürülebilirliği sadece bir hedef değil, tüm operasyonlarımızın merkezine aldığımız bir dönüşüm süreci olarak görüyoruz. Atık yönetimi konusunda attığımız dijital adımlar sağladığımız stok optimizasyonu sayesinde yalnızca ihtiyacımız kadar üretiyoruz. Bu, hem ekonomik hem de çevresel olarak büyük bir kazanç” dedi.

Tasarım sürecinde Refabrik iş birliğiyle geliştirdikleri yapay zeka çözümleri sayesinde, geleneksel numune üretim yöntemlerinin doğaya olan yükünü ciddi ölçüde azalttıklarını anlatan Ünlütürk, “Eskiden bir tasarımın hayata geçmesi onlarca numune üretimi anlamına geliyordu. Şimdi ise dijital ortamda üretiyor, değerlendiriyor ve en verimli sonucu alana kadar gerçek kumaşa dokunmadan ilerleyebiliyoruz. Bu, sadece maliyet değil, atık kumaşların da önüne geçmek demek” ifadelerini kullandı.

“Geri dönüşüm değil, önleyici yaklaşım”

Atığı oluşmadan önlemenin sürdürülebilirlik vizyonlarını temel taşı olduğunu anlatan Ünlütürk, “Yapay zeka destekli stok yönetimi sayesinde talep tahminleri daha isabetli yapılıyor ve raflarda fazlalık ürün birikmesi önleniyor. Bu da daha az fire, daha az imha ve daha az çevresel zarar anlamına geliyor. Ürün yaşam döngüsünü başından sonuna kadar izleyebildiğimiz sistemler kuruyoruz. İzlenebilirlik, sürdürülebilirliğin omurgasıdır. Tedarik zincirinden müşteri memnuniyetine kadar her noktada veriyle karar veriyoruz. ‘Az ama öz üretim’ mottomuz, yalnızca çevreci değil, aynı zamanda rekabetçi bir yaklaşımı da temsil ediyor” şeklinde konuştu.

“Kurumsal sürdürülebilirlik birimi kurduk”

Şirket içinde özel bir sürdürülebilirlik birimi kurduklarını açıklayan Ünlütürk, “Her adımda bu dönüşümün şirketimizi ileriye taşıyacağını net şekilde görüyoruz. Bu nedenle tüm birimlerimizle birlikte atık yönetimini merkeze alan bir anlayışı benimsiyoruz. Yapay zeka bir araç. Esas farkı yaratan insan faktörü ve zanaatkârlık. Teknolojiyi kullanıyoruz ama ustalık duygusu, tasarım sezgisi ve kumaşa olan saygıyı asla kaybetmeden yürüyoruz” dedi.